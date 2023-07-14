Наместника Киево-Печерской лавры на Украине отправили в СИЗО

Соломенский суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на заключение под стражу с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен. Об этом 14 июля сообщает «Интерфакс», ссылаясь на украинские СМИ.



Накануне СБУ сообщила, что вменяет митрополиту Павлу дополнительно публичные высказывания в СМИ. Архиерей в одном из интервью якобы отрицал существование Украины как суверенного государства, а также заявил, что гражданский конфликт длится с 2014 года.

Срау после заседания 62-летнего митрополита повезли в следственный изолятор, где он пробудет минимум до 14 августа. Павел заявил, что не признает вину, а денег на залог у него нет.