    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    758мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.12eur101.2

    Наместника Киево-Печерской лавры на Украине отправили в СИЗО

    701
    9 комментариев

    Соломенский суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на заключение под стражу с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен. Об этом 14 июля сообщает «Интерфакс», ссылаясь на украинские СМИ.

    Накануне СБУ сообщила, что вменяет митрополиту Павлу дополнительно публичные высказывания в СМИ. Архиерей в одном из интервью якобы отрицал существование Украины как суверенного государства, а также заявил, что гражданский конфликт длится с 2014 года.

    Срау после заседания 62-летнего митрополита повезли в следственный изолятор, где он пробудет минимум до 14 августа. Павел заявил, что не признает вину, а денег на залог у него нет.

    Справка:

    10 марта дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» заявила о расторжении бессрочной аренды с УПЦ, сообщал ТАСС. Монахам предписали покинуть монастырь до 30 марта. Решение связали с якобы найденными нарушениями в использовании вверенного церкви имущества. Митрополит Павел назвал действия властей незаконными и заявил, что выселяться братия не собирается. Он обвинил в происходящем президента Владимира Зеленского. При этом Минкульт Украины допустил, что монахи смогут остаться в лавре, если перейдут из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины, которую Московский патриархат считает раскольнической.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Киево-Печерская лавра
    ЛАЙК4
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    Гость15 Июл 2023 в 00:07
    Мерседес!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close