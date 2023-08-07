Кому — жара, а кому — град. Посмотрите, что натворила непогода в Италии и Германии

Пока петербуржцы изнемогают от тропических сюрпризов, кое-где в Европе улицы тонут в снегу. Показываем кадры, которые помогут охладиться.
Мощный град обрушился на германский город Ройтлинген, сообщает 7 августа The Guardian. После этого произошло наводнение, усугубляемое тем, что часть града не растаяла и заблокировала стоки.
Не повезло и жителям некоторых районов Италии. В регионе Фриули-Венеция-Джулияна после ливней и града улицы превратились в белые реки — вода тянула на себе нерастаявшее.
Автор: youtube.com/faz
Тем временем в Петербурге погода бьет рекорды по жаре: температура уже достигла максимального значения в этом году — плюс 29,6 градуса. «Фонтанка» ведет трансляцию с раскаленных улиц.