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    Кому — жара, а кому — град. Посмотрите, что натворила непогода в Италии и Германии

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    Пока петербуржцы изнемогают от тропических сюрпризов, кое-где в Европе улицы тонут в снегу. Показываем кадры, которые помогут охладиться.

    Мощный град обрушился на германский город Ройтлинген, сообщает 7 августа The Guardian. После этого произошло наводнение, усугубляемое тем, что часть града не растаяла и заблокировала стоки.

    Не повезло и жителям некоторых районов Италии. В регионе Фриули-Венеция-Джулияна после ливней и града улицы превратились в белые реки — вода тянула на себе нерастаявшее.

    Автор: youtube.com/faz

    Тем временем в Петербурге погода бьет рекорды по жаре: температура уже достигла максимального значения в этом году — плюс 29,6 градуса. «Фонтанка» ведет трансляцию с раскаленных улиц.

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