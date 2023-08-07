Грузовик без тормозов протаранил машины и дома в Таджикистане. В домах погибли люди, до этого там была свадьба

Десять человек погибли и 13 были госпитализированы в результате ДТП с грузовиком в городе Кулябе (Хатлонская область Таджикистана). Подробности сообщает
Автор: youtube.com/serik77717
Авария случилась воскресным вечером на автодороге Душанбе — Куляб — Хорог. По данным КЧС республики, у грузовика «Дулан» отказали тормоза. Он на полном ходу протаранил несколько автомобилей и домов, стоящих на обочине вдоль дороги. В общей сложности сильные повреждения получили семь транспортных средств и три здания.
Среди погибших — три женщины, жившие в домах. За день до ЧП в одном из них играли свадьбу. Остальные семь погибших — водители машин, в которые врезался грузовик. Пятеро пострадавших находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Двое раненых от госпитализации отказались.
Автор: youtube.com/RavzanaTV
Тела погибших из домов и машин извлекали с помощью специальных технических средств.
Автор: youtube.com/alimusoev724
Автор: youtube.com/RavzanaTV
Возбуждено уголовное дело. Расследование ведёт Генпрокуратура Таджикистана. Грузовик, по данным местного МВД, принадлежит компании «Кафолат Воридоту Содирот».