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    Грузовик без тормозов протаранил машины и дома в Таджикистане. В домах погибли люди, до этого там была свадьба

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    Десять человек погибли и 13 были госпитализированы в результате ДТП с грузовиком в городе Кулябе (Хатлонская область Таджикистана). Подробности сообщает 7 августа местное издание Asia Plus.

    Автор: youtube.com/serik77717

    Авария случилась воскресным вечером на автодороге Душанбе — Куляб — Хорог. По данным КЧС республики, у грузовика «Дулан» отказали тормоза. Он на полном ходу протаранил несколько автомобилей и домов, стоящих на обочине вдоль дороги. В общей сложности сильные повреждения получили семь транспортных средств и три здания.

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    Среди погибших — три женщины, жившие в домах. За день до ЧП в одном из них играли свадьбу. Остальные семь погибших — водители машин, в которые врезался грузовик. Пятеро пострадавших находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Двое раненых от госпитализации отказались.

    Автор: youtube.com/RavzanaTV

    Тела погибших из домов и машин извлекали с помощью специальных технических средств.

    Автор: youtube.com/alimusoev724

    Автор: youtube.com/RavzanaTV

    Возбуждено уголовное дело. Расследование ведёт Генпрокуратура Таджикистана. Грузовик, по данным местного МВД, принадлежит компании «Кафолат Воридоту Содирот».

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