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    Фонтанка SUP

    Гимнастка Ангелина Шкатова отметила вклад «Фонтанка SUP» в развитие спорта

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    4 комментария
    Фото: предоставлено онлайн-журналом «Энергия+»
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    «Фонтанка SUP» завершился, но его продолжают вспоминать и обсуждать. Призер Олимпийских игр в Токио гимнастка Ангелина Шкатова приняла участие в новом мировом рекорде, который был установлен на «Фонтанка SUP» 5 августа. В составе команды «Энергия+» она проплыла трассу фестиваля на гигантском 15-метровом сапборде, который своими габаритами побил действующее достижение Книги рекордов Гиннесса.

    По словам спортсменки, подобные массовые фестивали и медийные проекты могут помочь сапсерфингу в будущем стать новым олимпийским видом спорта.

    предоставлено онлайн-журналом «Энергия+»

    «Чуть больше усилий, больше развития. И думаю, что вполне возможно, если Олимпийский комитет оценит, то все будут бороться, чтобы (сапсерфинг. — Прим. ред.) включили в олимпийские виды спорта. В первую очередь, конечно, нужна популяризация, медийность. Это очень прикольно, что у людей настолько работает фантазия и все хотят сделать очень круто, мощно и масштабно», — отметила российская гимнастка.

    В этом году международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP» состоялся в Петербурге уже в восьмой раз. Мероприятие стало самым массовым за всю историю этого вида спорта — на старт вышли 10 тысяч участников.

    Фото: предоставлено онлайн-журналом «Энергия+»

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    Комментарии 4

    Гость06 Авг 2023 в 11:52
    кто такая шкапова?
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