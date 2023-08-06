Гимнастка Ангелина Шкатова отметила вклад «Фонтанка SUP» в развитие спорта

«Фонтанка SUP» завершился, но его продолжают вспоминать и обсуждать. Призер Олимпийских игр в Токио гимнастка Ангелина Шкатова приняла участие в новом мировом рекорде, который был установлен на «Фонтанка SUP» 5 августа. В составе команды «
По словам спортсменки, подобные массовые фестивали и медийные проекты могут помочь сапсерфингу в будущем стать новым олимпийским видом спорта.
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«Чуть больше усилий, больше развития. И думаю, что вполне возможно, если Олимпийский комитет оценит, то все будут бороться, чтобы (сапсерфинг. — Прим. ред.) включили в олимпийские виды спорта. В первую очередь, конечно, нужна популяризация, медийность. Это очень прикольно, что у людей настолько работает фантазия и все хотят сделать очень круто, мощно и масштабно», — отметила российская гимнастка.
В этом году международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP» состоялся в Петербурге уже в восьмой раз. Мероприятие стало самым массовым за всю историю этого вида спорта — на старт вышли 10 тысяч участников.