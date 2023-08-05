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    На волне ветра. Несколько досок не доехали до «Фонтанка SUP» и приземлились на Киевском шоссе

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    2 комментария

    Не все участники «Фонтанка SUP» дошли сегодня до старта. Для кого-то главное приключение лета закончилось на Киевском шоссе.

    Очевидцы выложили 5 августа в сообществе «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» видео, как около 10 утра на трассе с «Лады», словно перышко, слетает связка досок. Их полет и падение попали на видео регистратора машины, шедшей следом. Доски попали ей под колеса, но водитель смог справиться с управлением. Он также снял, как владельцы SUPов -мужчина и женщина бегут за ними по обочине Киевского шоссе.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    А на тех, кто добрался не только до старта, но и финиша «Фонтанка SUP», смотрите в нашей трансляции.

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