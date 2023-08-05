На волне ветра. Несколько досок не доехали до «Фонтанка SUP» и приземлились на Киевском шоссе

Не все участники «Фонтанка SUP» дошли сегодня до старта. Для кого-то главное приключение лета закончилось на Киевском шоссе.

Очевидцы выложили 5 августа в сообществе «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» видео, как около 10 утра на трассе с «Лады», словно перышко, слетает связка досок. Их полет и падение попали на видео регистратора машины, шедшей следом. Доски попали ей под колеса, но водитель смог справиться с управлением. Он также снял, как владельцы SUPов -мужчина и женщина бегут за ними по обочине Киевского шоссе.