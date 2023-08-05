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    Фонтанка SUP

    Слаженная работа коллектива: посмотрите, кто победил в конкурсе «Корпоративный экипаж»

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    С каждым годом в фестивале «Фонтанка SUP» участвует все больше коллективов — в этом году они представили 32 корпоративные команды. Все они приняли участие в конкурсе «Корпоративный экипаж», а победителем стала компания Viola — ее легко было узнать на воде среди других сапсерферов благодаря корове!!!

    Укреплять корпоративный дух на мероприятиях «Фонтанки» — это модно и спортивно! Подтверждение тому — 1 300 человек-участников команд, готовых не только работать, но и отдыхать вместе с коллегами. Они представляли коллективы самых разных компаний — городских и федеральных, больших и маленьких, но главное — дружных и позитивных.

    Официальным командным партнером «Фонтанка SUP» стал строительный холдинг Setl Group. Он же выставил самую внушительную команду — больше 400 человек! С каждым годом в ней становится все больше сотрудников, выступающих за здоровый образ жизни и участвующих в спортивных мероприятиях.

    С самого первого фестиваля — то есть уже восемь лет в празднике участвует команда официального партнера — компании VICTORIA STENOVA. В шестой раз вышла на воду компания титульного партнера — «Газпром нефти». Не в первый раз принимают участие в фестивале команды холдинга «РСТИ», компании Ruspanel и БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Группы «Эталон» и Банка «Санкт-Петербург».

    Каждый год к заплыву присоединяются новые и новые коллективы. В 2023 году это команды эко-бренда SEPTIVIT, компании PROSTOR — партнера системы хранения, федерального строительного холдинга «Группа ЛСР», торговой сети «Перекресток», страховой компании «Капитал-полис», компании Viola, ПАО «Ростелеком», петербургского филиала ФГУП «Российские сети вещания и оповещения», команда «Огни залива» группы компаний «БФА-Девелопмент», торговой сети «ДИКСИ», AIR FORCE&USM, бренда SUPFORFUN и Группы компаний Global Ports, команда «VLAVASHE».

    Свои команды представили организаторы фестиваля — сотрудники «Фонтанки» плыли в ярко-оранжевых футболках вместе с символом городского портала — Чижиком. А от комитета по туризму — команда Visit Petersburg.

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    Командные партнеры:
    Федеральный строительный холдинг «Группа ЛСР»
    Банк «Санкт-Петербург»
    БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
    Компания Viola
    ПАО «Ростелеком»
    «Российские сети вещания и оповещения в Петербурге»
    Парк развлечений Joki Joya
    Компания Ruspanel
    Группа компаний Global Ports
    «Огни залива» группы компаний «БФА-Девелопмент»
    «VLAVASHE»

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