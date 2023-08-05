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    Не получилось на «Ягуаре», отвезет автозак. В Москве подобрали транспорт метателю страйкбольной гранаты

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    Прокуратура Москвы

    Суд в Москве рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для 33-летнего мужчины, который пытался сделать из «Ягуара» такси.

    Как сообщает пресс-служба Пресненской межрайонной прокуратуры, суд ходатайство удовлетворил и мужчину поместили под стражу.

    Ему уже предъявлено обвинение в «хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия).

    Фото: Прокуратура Москвы
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    По версии следствия, накануне он угрожал водителю «Ягуара» на 1-м Красногвардейском проезде. Сначала под угрозой пистолета он требовал отвезти его, куда ему нужно. Потом сел на водительское сидение, но не смог запустить двигатель. После этого он вышел из автомобиля и бросил, предположительно, страйкбольную гранату в салон.

    Ему ненадолго удалось скрыться. Мужчину задержали на юго-западе Москвы.

    Фото: Прокуратура Москвы

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