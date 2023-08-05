Не получилось на «Ягуаре», отвезет автозак. В Москве подобрали транспорт метателю страйкбольной гранаты

Прокуратура Москвы
Суд в Москве рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для 33-летнего мужчины, который пытался сделать из «Ягуара» такси.
Как сообщает пресс-служба Пресненской межрайонной прокуратуры, суд ходатайство удовлетворил и мужчину поместили под стражу.
Ему уже предъявлено обвинение в «хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия).
По версии следствия, накануне он угрожал водителю «Ягуара» на 1-м Красногвардейском проезде. Сначала под угрозой пистолета он требовал отвезти его, куда ему нужно. Потом сел на водительское сидение, но не смог запустить двигатель. После этого он вышел из автомобиля и бросил, предположительно, страйкбольную гранату в салон.
Ему ненадолго удалось скрыться. Мужчину задержали на юго-западе Москвы.