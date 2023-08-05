Смотрите, как выбирали «Мисс SUP-2023»!

На восьмом фестивале «Фонтанка SUP» завершился конкурс «Мисс SUP — 2023».
Изначально на это звание претендовали 54 участницы. После народного голосования в финал вышли 11 девушек:
1. Наталья Николаес
2. Алиса Климова
3. Дарья Букина
4. Наталья Белоусова
5. Венера Галеева
6. Светлана Киселева
7. Ольга Белова
8. Елена Недорезова
9. Нелли Шмакова
10. Виктория Лебедева
11. Татьяна Наконечная
В день фестиваля они прошли всю 9-километровую дистанцию. Затем на главной сцене на радость зрителям они приняли участие в дефиле и ответили на каверзные вопросы ведущего. По итогу всех испытаний экспертное жюри выбрало победителем Светлану Киселеву! Почетная честь надеть корону выпала другой многолетней участнице финалов «Мисс SUP» Венере Галеевой. Помимо короны, Светлана получила также сапборд AIRBOARD от партнера гонки Air Force и подарки от партнеров фестиваля.
Впрочем, без подарков не ушла ни одна финалистка — все они получили подарки от экобренда SEPTIVIT, мягкого рыжего кота от «Группы Эталон» и приятные комплименты от других партнеров фестиваля.