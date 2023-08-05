    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, зап

    761мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.81eur103.84

    Юного метателя бутылок-русофоба с канала Грибоедова суд отправил в центр временного содержания

    158
    обсудить

    Октябрьский райсуд рассмотрел исковое заявление начальника УМВД Адмиралтейского района, который просил поместить 10-летнего мальчика-иностранца в центр временного содержания несовершеннолетних ГУ МВД.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 5 августа, накануне мальчика доставили во второй отдел полиции от дома 64 по набережной канала Грибоедова. На ребенка жаловались прохожие. Судя по видео, которое появилось в Сети, вместе с другими мальчиками он бил бутылки об асфальт. А после сделанного замечания, начал бросать бутылки в советчика, а потом русофобски высказываться.

    В силу возраста привлечь его к административной ответственности не представилось возможности. Но и отдать родителям сына не удалось. Мальчик живет с отцом, который находится другом городе.

    До его возвращения полиция и просила поместить ребенка в центр. Суд поместил мальчика в центр на срок до 30 суток до передачи законному представителю.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close