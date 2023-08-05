Юного метателя бутылок-русофоба с канала Грибоедова суд отправил в центр временного содержания

Октябрьский райсуд рассмотрел исковое заявление начальника УМВД Адмиралтейского района, который просил поместить 10-летнего мальчика-иностранца в центр временного содержания несовершеннолетних ГУ МВД.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 5 августа, накануне мальчика доставили во второй отдел полиции от дома 64 по набережной канала Грибоедова. На ребенка жаловались прохожие. Судя по видео, которое появилось в Сети, вместе с другими мальчиками он бил бутылки об асфальт. А после сделанного замечания, начал бросать бутылки в советчика, а потом русофобски высказываться.
В силу возраста привлечь его к административной ответственности не представилось возможности. Но и отдать родителям сына не удалось. Мальчик живет с отцом, который находится другом городе.
До его возвращения полиция и просила поместить ребенка в центр. Суд поместил мальчика в центр на срок до 30 суток до передачи законному представителю.