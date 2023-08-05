Поспорил, упал, гипс. Житель апарт-отеля неудачно сходил в клуб в Петербурге

Сломанной рукой закончился спор 20-летнего жителя Выборгского района Петербурга с новыми знакомыми из клуба.



В полицию о произошедшем он заявил сам около семи утра, стало известно «Фонтанке» 5 августа. По словам пострадавшего, он упал со второго этажа апарт-отеля на улице Хошимина, в котором он живет.

Пока мужчину снаряжали в больницу, он успел рассказать, что идея подняться на второй этаж не по лестнице пришла ему ночью во время похода в ночной клуб на проспекте Энгельса. Там он поспорил с новыми друзьями. Они наблюдали его попытки взгромоздиться, но после падения на землю ушли.