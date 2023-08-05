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    Скрывавшегося итальянского мафиози поймали спустя 11 лет. Его подвела любовь к футболу

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    Итальянского мафиози Винченцо Ла Порта, который 11 лет скрывался от правосудия, арестовали после его визита на встречу болельщиков футбольного клуба «Наполи», сообщает РБК 5 августа.

    Винченцо Ла Порта скрывался на греческом острове Корфу, но когда его любимый футбольный клуб третий раз в истории и первый раз за 33 года выиграл чемпионат Италии, осторожностью пренебрег. Беглый преступник пришел в местный ресторан отпраздновать победу команды вместе с болельщиками и попался — полицейские опознали его по фотографиям с вечеринки в социальных сетях.

    Правоохранители провели расследование и при сотрудничестве греческой полиции смогли задержать Ла Порта, когда он ехал на скутере по улице.

    Мафиози приговорили к 14 годам и четырем месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и финансовые преступления. Шестидесятилетний Ла Порта был «белым воротничком» в неаполитанском мафиозном клане Контини.

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