Скрывавшегося итальянского мафиози поймали спустя 11 лет. Его подвела любовь к футболу

Итальянского мафиози Винченцо Ла Порта, который 11 лет скрывался от правосудия, арестовали после его визита на встречу болельщиков футбольного клуба «Наполи», сообщает РБК 5 августа.
Винченцо Ла Порта скрывался на греческом острове Корфу, но когда его любимый футбольный клуб третий раз в истории и первый раз за 33 года выиграл чемпионат Италии, осторожностью пренебрег. Беглый преступник пришел в местный ресторан отпраздновать победу команды вместе с болельщиками и попался — полицейские опознали его по фотографиям с вечеринки в социальных сетях.
Правоохранители провели расследование и при сотрудничестве греческой полиции смогли задержать Ла Порта, когда он ехал на скутере по улице.
Мафиози приговорили к 14 годам и четырем месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и финансовые преступления. Шестидесятилетний Ла Порта был «белым воротничком» в неаполитанском мафиозном клане Контини.