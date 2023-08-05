Скрывавшегося итальянского мафиози поймали спустя 11 лет. Его подвела любовь к футболу

Итальянского мафиози Винченцо Ла Порта, который 11 лет скрывался от правосудия, арестовали после его визита на встречу болельщиков футбольного клуба «Наполи», сообщает РБК 5 августа.



Винченцо Ла Порта скрывался на греческом острове Корфу, но когда его любимый футбольный клуб третий раз в истории и первый раз за 33 года выиграл чемпионат Италии, осторожностью пренебрег. Беглый преступник пришел в местный ресторан отпраздновать победу команды вместе с болельщиками и попался — полицейские опознали его по фотографиям с вечеринки в социальных сетях.