Футбольный клуб «Наполи» стал победителем итальянской Серии А. В последнем матче 4 мая подопечные Лучано Спаллетти сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) и этого хватило для досрочного завоевания титула.
До конца чемпионата остается пять туров. Неаполитанцы набрали 80 очков и стали недосягаемы для ближайшего преследователя, «Лацио», на счету которого 64 очка.
Этой ночью Неаполь точно не будет спать. Тысячи болельщиков уже празднуют на улицах города, вблизи и на самом стадионе «Диего Армандо Марадона», несмотря на то, что «золотая» игра была в гостях.
Последний раз «Наполи» становился чемпионом в 1990 году, когда за клуб выступал легендарный Диего Марадона. Пост главного тренера команды с мая 2021 года занимает Лучано Спаллетти, который с 2009 по 2014 год работал в «Зените». При нем петербуржцы дважды становились чемпионами страны, и по одному разу выигрывали Кубок и Суперкубок страны.
Но связывает «Наполи» с Россией не только Спаллетти, но и один из ключевых игроков нынешнего состава команды, грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который в свое время выступал в московском «Локомотиве» и казанском «Рубине».