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    Фонтанка SUP

    Быстрее всех! Названы победители гонки «Фонтанка-CUP»

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    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    Стали известны имена победителей гонки «Фонтанка CUP», которая проходила в рамках фестиваля «Фонтанка SUP». Медаль финишера получили без исключения все участники состязаний, дошедшие до финиша.

    Награды высшего достоинства вместе с кубком и денежными призовыми получили «абсолюты» — обладатели первых трех мест в дивизионах «Профи» и «Любители» среди мужчин и женщин. Вот их имена.

    Профи. Мужчины.

    1. Артем Измайлов, 0:46:21,2;

    2. Дмитрий Петров, 0:49:09,0;

    3. Антон Бондарь, 0:49:48,0.

    Профи. Женщины

    1. Алена Постовая, 0:58:56,6;

    2. Любовь Акатова, 1:00:05,2;

    3. Кристина Удодова, 1:00:32,7.

    Любители. Мужчины.

    1. Борис Шеляпин, 0:58:40,7;

    2. Александр Клес, 1:00:42,0;

    3. Сергей Кузьминых, 1:00:56,0.

    Любители. Женщины.

    1. Елена Хашина, 1:04:20,8;

    2. Ирина Быкова, 1:08:38,8;

    3. Александра Вершинина, 1:11:03,8.

    Гонка «Фонтанка CUP» среди любителей и профессионалов сапсёрфинга прошла во второй раз в рамках фестиваля «Фонтанка SUP». Райдеры проплыли 7 500 метров по реке Фонтанке, Крюкову каналу и каналу Грибоедова.

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    Генеральным партнером гонки «Фонтанка СUP» стала торговая сеть «ДИКСИ». Победители также получили подарки от партнеров «Фонтанка СUP» — брендов Air Force и USM.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    Кубок по сапсёрфингу «Фонтанка CUP», учрежденный городским порталом «Фонтанка.ру», организован и проводится в рамках восьмого международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка SUP», который проходит в Петербурге 5 августа. Тысячи любителей сапсёрфинга прошли по акваториям рек и каналов исторического центра Петербурга красочным карнавалом. Девиз фестиваля — «В Питере — плыть». Два года подряд фестиваль «Фонтанка SUP» становится победителем национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS как «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

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