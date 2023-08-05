Быстрее всех! Названы победители гонки «Фонтанка-CUP»

Стали известны имена победителей гонки «Фонтанка CUP», которая проходила в рамках фестиваля «Фонтанка SUP». Медаль финишера получили без исключения все участники состязаний, дошедшие до финиша.
Награды высшего достоинства вместе с кубком и денежными призовыми получили «абсолюты» — обладатели первых трех мест в дивизионах «Профи» и «Любители» среди мужчин и женщин. Вот их имена.
Профи. Мужчины.
1. Артем Измайлов, 0:46:21,2;
2. Дмитрий Петров, 0:49:09,0;
3. Антон Бондарь, 0:49:48,0.
Профи. Женщины
1. Алена Постовая, 0:58:56,6;
2. Любовь Акатова, 1:00:05,2;
3. Кристина Удодова, 1:00:32,7.
Любители. Мужчины.
1. Борис Шеляпин, 0:58:40,7;
2. Александр Клес, 1:00:42,0;
3. Сергей Кузьминых, 1:00:56,0.
Любители. Женщины.
1. Елена Хашина, 1:04:20,8;
2. Ирина Быкова, 1:08:38,8;
3. Александра Вершинина, 1:11:03,8.
Гонка «Фонтанка CUP» среди любителей и профессионалов сапсёрфинга прошла во второй раз в рамках фестиваля «Фонтанка SUP». Райдеры проплыли 7 500 метров по реке Фонтанке, Крюкову каналу и каналу Грибоедова.
Генеральным партнером гонки «Фонтанка СUP» стала торговая сеть «ДИКСИ». Победители также получили подарки от партнеров «Фонтанка СUP» — брендов Air Force и USM.
Кубок по сапсёрфингу «Фонтанка CUP», учрежденный городским порталом «Фонтанка.ру», организован и проводится в рамках восьмого международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка SUP», который проходит в Петербурге 5 августа. Тысячи любителей сапсёрфинга прошли по акваториям рек и каналов исторического центра Петербурга красочным карнавалом. Девиз фестиваля — «В Питере — плыть». Два года подряд фестиваль «Фонтанка SUP» становится победителем национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS как «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».