На фестивале «Фонтанка SUP» началась церемония награждения. Смотрите в прямом эфире

В центре Петербурга началась церемония награждения победителей международного фестиваля-карнавала «Фонтанка SUP».
Десять тысяч участников в ярких костюмах спустились на воду и пошли по традиционному маршруту по Фонтанке, Крюкову каналу и каналу Грибоедова, длина которого — 9 км.
Медаль финишера получат без исключения все участники состязаний, дошедшие до конца гонки.
Награды высшего достоинства, вместе с кубком и денежным призовым фондом, получат «абсолюты» — обладатели первых трех мест в дивизионах «Профи» и «Любители» среди мужчин и женщин.
Также победителям в разных возрастных категориях вручат так называемые «малые» золотые, серебряные и бронзовые медали.
Смотрите прямой эфир церемонии награждения — ЗДЕСЬ.