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    Фонтанка SUP

    На фестивале «Фонтанка SUP» началась церемония награждения. Смотрите в прямом эфире

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В центре Петербурга началась церемония награждения победителей международного фестиваля-карнавала «Фонтанка SUP».

    Десять тысяч участников в ярких костюмах спустились на воду и пошли по традиционному маршруту по Фонтанке, Крюкову каналу и каналу Грибоедова, длина которого — 9 км.

    Медаль финишера получат без исключения все участники состязаний, дошедшие до конца гонки.

    Награды высшего достоинства, вместе с кубком и денежным призовым фондом, получат «абсолюты» — обладатели первых трех мест в дивизионах «Профи» и «Любители» среди мужчин и женщин.

    Также победителям в разных возрастных категориях вручат так называемые «малые» золотые, серебряные и бронзовые медали.

    Смотрите прямой эфир церемонии награждения — ЗДЕСЬ.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» проходит в этом году 5 августа. За 8 лет существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. Более шести тысяч любителей сапсерфинга из семи стран и более 80 городов прошли в прошлом году восьмикилометровым маршрутом по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Организатор праздника — городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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