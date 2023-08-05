В море у Севастополя обнаружили и уничтожают надводный беспилотник

Надводный беспилотник обнаружили корабли Черноморского флота в море у Севастополя днем 5 августа. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.



Аппарат продолжает движение, принимаются меры по его уничтожению. Спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно, уточнил губернатор. Развожаев добавил, что эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота.



Ориентировочно после 13:00 ограничение на движение будет снято, и водный транспорт снова заработает.

