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    В море у Севастополя обнаружили и уничтожают надводный беспилотник

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    Надводный беспилотник обнаружили корабли Черноморского флота в море у Севастополя днем 5 августа. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

    Аппарат продолжает движение, принимаются меры по его уничтожению. Спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно, уточнил губернатор. Развожаев добавил, что эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота.

    Ориентировочно после 13:00 ограничение на движение будет снято, и водный транспорт снова заработает.

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