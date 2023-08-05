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    Решетников: экономика России «точно вырастет» по итогам года более чем на 2 %

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    Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что рост ВВП России по итогам 2023 года составит более 2 %, сообщает ТАСС 5 августа.

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    инистерство находится в стадии формирования прогнозов и представит точные цифры позднее, заверил Решетников. «Мы в августе заканчиваем эту работу, поэтому представим все цифры, все прокомментируем», — подчеркнул он.

    По данным Минэкономики, ВВП России в первом полугодии 2023 года вырос в годовом выражении на 1,4 %, а за второй квартал — на 4,6 %. В апреле Международный валютный фонд в докладе о перспективах развития мировой экономики скорректировал прогноз по росту ВВП России: от 0,8 пунктов до 1,5 %.

    В конце июля Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики рассказал, что ВВП начал прибавлять по 0,5–0,7 % ежеквартально, начиная со второго квартала прошлого года. Президент рассчитывает, что к концу года ВВП прибавит более 2 %, что «отыграет прошлогоднее снижение».

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