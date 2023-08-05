Решетников: экономика России «точно вырастет» по итогам года более чем на 2 %

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что рост ВВП России по итогам 2023 года составит более 2 %, сообщает ТАСС 5 августа.



Сейчас М ваё324

инистерство находится в стадии формирования прогнозов и представит точные цифры позднее, заверил Решетников. «Мы в августе заканчиваем эту работу, поэтому представим все цифры, все прокомментируем», — подчеркнул он.

По данным Минэкономики, ВВП России в первом полугодии 2023 года вырос в годовом выражении на 1,4 %, а за второй квартал — на 4,6 %. В апреле Международный валютный фонд в докладе о перспективах развития мировой экономики скорректировал прогноз по росту ВВП России: от 0,8 пунктов до 1,5 %.