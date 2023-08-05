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    Фонтанка SUP

    Фестиваль «Фонтанка SUP» стартовал!

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Стартовал восьмой в истории фестиваль «Фонтанка SUP». Десять тысяч участников в ярких костюмах спустились на воду и пошли по традиционному маршруту по Фонтанке, Крюкову каналу и каналу Грибоедова, длина которого — 9 км. Перед этим прямо на воде состоялся масштабный танцевальный флешмоб.

    «С праздником, Петербург! Этот праздник делаете вы, делаете своими прекрасными костюмами и настроением! Всем легкой воды, всем счастья. Петербург — лучший. Это Фонтанка.ру, это Фонтанка-сап», — объявил главный редактор городского портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков.

    «Друзья! Сегодня потрясающий день! Я предлагаю дать старт сегодняшнему фестивалю. Давайте вместе дадим обратный отсчет!» — заявил генеральный директор городского портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский, участвующий в фестивале в образе Тора из фильма «Мстители».

    Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру»
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    Всего в карнавале в этом году принимает участие более 10 тысяч человек. Большинство из них — в ярких и красочных костюмах. На набережных и мостах их приветствуют жители города и туристы — не каждый день увидишь такое на реках и каналах. А точнее — один раз в году.

    В карнавале «Фонтанка SUP» участвуют целыми трудовыми коллективами — всего 32 корпоративные команды, или 1 300 человек, вышли сегодня на воду. В команде официального командного партнера — строительного холдинга Setl Group, например, больше 400 человек!

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    Самые массовые перфомансы на воде готовят целыми командами. Так, яркий коллектив собрала «Газпром нефть» — титульный партнер фестиваля: участники в костюмах, стилизованных под форму современных полярников, добавили частичку Арктики в петербургское лето.

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    Впервые на фестивале участвует команда популяризаторов науки из онлайн-журнала «Энергия+». Они изготовили самый большой в мире сап. 15-метровый гигант по высоте сопоставим с многоэтажным домом, а управляют им сразу 22 сапсерфера. Сегодня этот рекорд официально зафиксирован экспертами Книги рекордов России

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» проходит в этом году 5 августа. За 8 лет существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. Более шести тысяч любителей сапсерфинга из семи стран и более 80 городов прошли в прошлом году восьмикилометровым маршрутом по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Организатор праздника — городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру»

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