Фестиваль «Фонтанка SUP» стартовал!

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Стартовал восьмой в истории фестиваль «Фонтанка SUP». Десять тысяч участников в ярких костюмах спустились на воду и пошли по традиционному маршруту по Фонтанке, Крюкову каналу и каналу Грибоедова, длина которого — 9 км. Перед этим прямо на воде состоялся масштабный танцевальный флешмоб.



«С праздником, Петербург! Этот праздник делаете вы, делаете своими прекрасными костюмами и настроением! Всем легкой воды, всем счастья. Петербург — лучший. Это Фонтанка.ру, это Фонтанка-сап», — объявил главный редактор городского портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков.

«Друзья! Сегодня потрясающий день! Я предлагаю дать старт сегодняшнему фестивалю. Давайте вместе дадим обратный отсчет!» — заявил генеральный директор городского портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский, участвующий в фестивале в образе Тора из фильма «Мстители».

Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Всего в карнавале в этом году принимает участие более 10 тысяч человек. Большинство из них — в ярких и красочных костюмах. На набережных и мостах их приветствуют жители города и туристы — не каждый день увидишь такое на реках и каналах. А точнее — один раз в году.

В карнавале «Фонтанка SUP» участвуют целыми трудовыми коллективами — всего 32 корпоративные команды, или 1 300 человек, вышли сегодня на воду. В команде официального командного партнера — строительного холдинга Setl Group, например, больше 400 человек!



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Самые массовые перфомансы на воде готовят целыми командами. Так, яркий коллектив собрала «Газпром нефть» — титульный партнер фестиваля: участники в костюмах, стилизованных под форму современных полярников, добавили частичку Арктики в петербургское лето.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впервые на фестивале участвует команда популяризаторов науки из онлайн-журнала «Энергия+». Они изготовили самый большой в мире сап. 15-метровый гигант по высоте сопоставим с многоэтажным домом, а управляют им сразу 22 сапсерфера. Сегодня этот рекорд официально зафиксирован экспертами Книги рекордов России



Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» проходит в этом году 5 августа. За 8 лет существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. Более шести тысяч любителей сапсерфинга из семи стран и более 80 городов прошли в прошлом году восьмикилометровым маршрутом по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Организатор праздника — городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.