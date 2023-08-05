Гигантский сапборд установил мировой рекорд на «Фонтанка SUP»

Эксперт Книги рекордов России Роман Данилов официально зарегистрировал на «Фонтанка SUP» новый мировой рекорд — самый большой сапборд в мире. Длина доски превысила 15 метров, что почти на метр больше прошлого достижения из Книги рекордов Гиннесса, установленного энтузиастами из Испании в 2016 году.
Плавучего гиганта создала петербургская команда популяризаторов науки из онлайн-журнала «Энергия+». Свое достижение они посвятили ученым-первооткрывателям и спортсменам, которые своей энергией помогают двигаться человечеству вперед.
На борту сапа-рекордсмена в составе команды «Энергия+» на трассу «Фонтанка SUP» вышли 22 серфера. Среди них — сап-марафонец Роман Гороховский, призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ангелина Шкатова, а также петербургские ученые и журналисты.
предоставлено онлайн-журналом «Энергия+»