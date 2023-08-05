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    Фонтанка SUP

    На «Фонтанка SUP» проходит первая в истории благотворительная акция на сапбордах

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    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
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    На крупнейшем в мире речном карнавале «Фонтанка SUP» в Санкт-Петербурге тысячи сапсёрферов присоединились к флешмобу в поддержку людей с аутизмом.

    Первую в истории благотворительную акцию на воде организовала «Газпром нефть» совместно с фондом «Антон тут рядом». Для этого в акватории Крюкова канала установили сенсорные маяки. С их помощью участники массового заплыва смогли поделиться своей энергией с теми, кто нуждается в заботе и поддержке. По итогам фестиваля за каждое прикосновение к сенсорным маякам «Газпром нефть» сделает пожертвование в фонд «Антон тут рядом». Эти средства пойдут на развитие социальных проектов, которые помогут сделать жизнь людей с аутизмом комфортнее.

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    «Для нас очень важно информировать о проблемах людей с аутизмом, потому что до сих пор они остаются невидимыми для общества. Мы с «Газпром нефтью» организовали необычную акцию, которая знакомит тысячи людей с нашими социальными проектами и помогает всем желающим в удобной форме передать частику тепла и любви в наш фонд», — отметила директор по развитию фонда «Антон тут рядом» Евгения Петельчук.

    предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

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