На «Фонтанка SUP» проходит первая в истории благотворительная акция на сапбордах

На крупнейшем в мире речном карнавале «Фонтанка SUP» в Санкт-Петербурге тысячи сапсёрферов присоединились к флешмобу в поддержку людей с аутизмом.



Первую в истории благотворительную акцию на воде организовала «Газпром нефть» совместно с фондом «Антон тут рядом». Для этого в акватории Крюкова канала установили сенсорные маяки. С их помощью участники массового заплыва смогли поделиться своей энергией с теми, кто нуждается в заботе и поддержке. По итогам фестиваля за каждое прикосновение к сенсорным маякам «Газпром нефть» сделает пожертвование в фонд «Антон тут рядом». Эти средства пойдут на развитие социальных проектов, которые помогут сделать жизнь людей с аутизмом комфортнее.

