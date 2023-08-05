Крючков: атаки непосредственно Крымского моста не было

Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал ситуацию с закрытием движения по Крымскому мосту и сообщения о якобы звучавших в том районе взрывах.
«Атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе — не было. Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня», — написал Крючков в своём телеграм-канале. Он добавил, что все крымские профильные службы и министерства находятся в круглосуточной готовности.
Напомним, в ночь на 5 августа движение по Крымскому мосту перекрыли из-за угрозы атаки. Примерно в то же время появились сообщения о громких звуках в том районе. Власти Крыма попросили «не нагнетать».
«Громкие звуки, которые слышали жители Керчи… …к Крымскому мосту отношения не имели», — заявил Крючков в 00.31 мск. И уточнил, что после снятия угрозы атаки движение по мосту возобновится.