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    Крючков: атаки непосредственно Крымского моста не было

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    7 комментариев

    Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал ситуацию с закрытием движения по Крымскому мосту и сообщения о якобы звучавших в том районе взрывах.

    «Атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе — не было. Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня», — написал Крючков в своём телеграм-канале. Он добавил, что все крымские профильные службы и министерства находятся в круглосуточной готовности.

    Напомним, в ночь на 5 августа движение по Крымскому мосту перекрыли из-за угрозы атаки. Примерно в то же время появились сообщения о громких звуках в том районе. Власти Крыма попросили «не нагнетать».

    «Громкие звуки, которые слышали жители Керчи… …к Крымскому мосту отношения не имели», — заявил Крючков в 00.31 мск. И уточнил, что после снятия угрозы атаки движение по мосту возобновится.

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    Комментарии 7

    Гость05 Авг 2023 в 02:00
    Ну, значит, будет.
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