Восемь полезных привычек, которые могут продлить жизнь на 20 лет

На основании большого исследования ученые предложили простой и недорогой рецепт продлить жизнь Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Ученые активно ищут средство, которое поможет продлить жизнь и оставаться бодрым даже в преклонном возрасте. Американские исследователи на основе большого исследования предложили рецепт, который не требует больших вложений и экзотических средств. Эксперты составили список из восьми привычек, которые помогают прожить дольше минимум на два десятка лет, рассказывает «Доктор Питер». Выводы ученые сделали на основе опроса и анализа медицинских данных почти 720 тысяч ветеранов Вооруженных сил США. За респондентами наблюдали на протяжении всей их жизни, чтобы зафиксировать, как долго прожил каждый из них.



Как показало крупное исследование, проведенное в США, 40-летние женщины, у которых есть все 8 привычек, могут прожить в среднем на 21 год дольше женщин, у которых нет ни одной из них. А 40-летние мужчины со всеми этими привычками живут в среднем на 24 года дольше тех, у кого их нет.

8 привычек, которые помогают жить дольше 1. Будьте физически активными.

2. Откажитесь от курения.

3. Не злоупотребляйте алкоголем.

4. Питайтесь правильно и разнообразно.

5. Высыпайтесь.

6. Научитесь управлять стрессом.

7. Сохраняйте позитивное общение с другими людьми.



8. Не злоупотребляйте сильнодействующими обезболивающими.

На самом деле все эти правила здорового образа жизни и так хорошо всем известны. Однако, по словам доктора Суан-Май Нгуена, ведущего автора исследования из Медицинского колледжа Карла Иллинойса, исследователи были удивлены тем, как много может дать соблюдение даже одного или двух правил, не говоря уже о всех восьми.

«Чем раньше вы начнете соблюдать такие привычки, тем лучше. Но даже если вы сделаете небольшое изменение в образе жизни в свои 40, 50 или 60 лет, это всё равно принесет пользу», — цитирует Daily Mail доктора Суан-Май Нгуена.



Общий итог таков: наличие всех перечисленных здоровых привычек снижает риск ранней смерти на 87 %. Вот какие еще выводы сделали еще авторы работы.

Сохранение физической активности, отказ от курения и зависимости от наркотических обезболивающих больше всего повлияли на продолжительность жизни. Это снизило риск смерти на 46 % для тех, кто ведет активный образ жизни, на 29 % — для некурящих и на 38 % — для тех, у кого нет проблем с пристрастием к сильнодействующим препаратам, прописанным для лечения болезни.

Сведение к минимуму стресса, правильное питание, отказ от чрезмерного употребления алкоголя и хороший сон были связаны примерно с 20-процентным снижением риска смерти. Наименьший эффект наблюдался у людей, поддерживающих социальные контакты с окружающими: они были связаны примерно с 5-процентным снижением вероятности смерти во время исследования. Мужчины в возрасте 40 лет, не имеющие ни одной из ЗОЖ-привычек, в среднем могут умереть в 62 года. Но те, у кого есть все 8, могут дожить до 86 лет.

Женщины, у которых не было ни одной из здоровых привычек, доживали в среднем до 66 лет. Однако для тех, у кого были все 8 привычек, этот показатель составлял 88 лет. Что изменить сейчас, чтобы дожить до 90 Заведующий гериатрическим отделением больницы № 6 в Екатеринбурге, терапевт высшей категории Александр Шустов рассказал, как изменить образ жизни, чтобы прожить дольше. Чем дышим — Человек должен понимать: мы на самом деле состоим из того, что внутрь себя положили. Чего мы потребляем больше всего? Мало кто отвечает правильно: конечно, воздуха. Всё, что вы вдыхаете, оседает на стенках носовых пазух и трахеи. Мы непроизвольно глотаем за сутки примерно стакан слизи, которая вырабатывается в дыхательных путях. Чаще всего она насыщена городской пылью, грязью, всякими бактериями и вирусами, в общем, не очень полезный состав, а если этот стакан соплей насыщен пыльцой, фитонцидами сосен, то это очень полезно. Отличие только в том, чем дышишь, что фильтруешь. Не зря же говорят, что воздух соснового леса или кедрового леса целебный.



Нужно задуматься о том, где работаешь и живешь, как проводишь время. Выбери прогулку в лесу или парке вместо того, чтобы посмотреть телевизор на диване дома. Даже если ты просто придешь с ноутбуком в парк и будешь там смотреть фильм на лавочке, это будет гораздо полезнее. За городом количество кислорода больше на 1 %, это тоже имеет значение. Сейчас в среднем в воздухе 14 % кислорода, в час пик, может, 12 %. В замкнутом пространстве он меняется, люди надышали — процент снижается. Всё это влияет на наше самочувствие.



Что пьем — Следующее по количеству потребления — вода. Вода заходит в нас, мы потеем, выдыхаем, мочимся. Есть простой принцип оценки выведения шлаков. Да, шлаки — термин немедицинский, но он всем понятен. Печень переводит шлаки в растворимую форму, чтобы вывести их из организма, а потом их выводят наружу почки с мочой. Она может взять на себя определенную концентрацию шлаков.



Чтобы помочь организму, человек должен пить достаточно воды Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Например, чтобы вывести 100 шлаков, условно нужен 1 литр мочи, а человек пьет столько, что у него 700 мл мочи. Получается, те шлаки, которые не вывели недостающие 300 мл, остались в организме, в какой-то момент получается эффект хронической интоксикации. Эту легкую интоксикацию человек никогда не ощутит. Многие вообще забывают, каково это — находиться вне этой интоксикации. Поэтому получается: если человек не пьет достаточное количество воды, он не выводит шлаки. Поэтому нужно просто посчитать, сколько жидкости мы пьем, чай и кофе тоже считаются, хотя с кофе перебарщивать нельзя.



И необязательно всем выпивать 2 литра, если человек никогда не пил столько, не стоит в себя насильно заливать воду. На каждый вес свой необходимый объем жидкости. Есть простой народный способ понять, есть ли ненужные шлаки в вашем организме: посмотрите на цвет мочи. Если она прозрачная, значит, шлаков нет.

Что едим — В рационе должны быть белки, жиры и углеводы. Сейчас углеводов в продуктах столько, что избежать их не получится. В современных углеводах нет ничего полезного, мука и сахар — концентраты вреда для организма, даже в хлебе осталась одна клейковина. Два продукта, которые современному человеку вообще не нужны, — сахар и хлеб. Они нужны для выживания, я надеюсь, период выживания у нас закончился.



Поэтому нас интересует строительный материал — это белки: мясо, рыба, курица, печень, яйца, сыр, вот эти продукты должны быть в рационе постоянно. А также витамины, микроэлементы, которые есть в овощах и фруктах. Чем они свежее, чем они «самовыращеннее», чем они менее консервированы, тем они лучше. Горцы отлично соблюдают эти правила: едят свежего барашка и салатик, у них замечательно всё. А еще у них есть консервированный виноградный сок — вино. Алкоголь там — побочный эффект и консервант, сама ценность — это собственноручно выращенный виноград, который и концентрируют они сами.