Таран и сальто. На Приморском шоссе акробатическое ДТП

На Приморском шоссе движение вечером в пятницу притормозила авария. Судя по видео, которое прислали в редакцию читатели «Фонтанки», это результат столкновения, близкого к лобовому.
читательница «Фонтанки» Вера
Моторные отсеки обеих машин фактически уничтожены. На обочине то, что осталось от «Рено Логан», на крыше — предположительно «Додж». Повреждения такие, что даже марку установить с уверенностью по видео сложно.
Фото той же аварии публикует VK-сообщество «ДТП и ЧП».
По словам очевидцев, пострадавших как минимум двое. Медики оказывали им помощь прямо на месте. О состоянии травмированных информации нет. К этой минуте нет и затора на Приморском шоссе.