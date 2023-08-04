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    Таран и сальто. На Приморском шоссе акробатическое ДТП

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    3 комментария

    На Приморском шоссе движение вечером в пятницу притормозила авария. Судя по видео, которое прислали в редакцию читатели «Фонтанки», это результат столкновения, близкого к лобовому.

    читательница «Фонтанки» Вера

    Моторные отсеки обеих машин фактически уничтожены. На обочине то, что осталось от «Рено Логан», на крыше — предположительно «Додж». Повреждения такие, что даже марку установить с уверенностью по видео сложно.

    Фото той же аварии публикует VK-сообщество «ДТП и ЧП».

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    По словам очевидцев, пострадавших как минимум двое. Медики оказывали им помощь прямо на месте. О состоянии травмированных информации нет. К этой минуте нет и затора на Приморском шоссе.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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    ДТППриморское шоссе
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