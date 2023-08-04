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    Фонтанка SUP

    Сапборд размером с многоэтажку установит мировой рекорд на «ФОНТАНКА SUP»

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    15-метровый гигант впервые проплывет по центру города в эти выходные

    Петербургская команда популяризаторов науки «Энергия+» создала самый большой в мире сапборд. Гигантская надувная доска для сапсерфинга отправится в первое плавание 5 августа на международном фестивале «Фонтанка SUP». Для официальной регистрации этого события в Северную столицу приедут эксперты Книги рекордов России, сообщает онлайн-журнал «Энергия+».

    Длина сапа-рекордсмена достигает 15,4 метра, что по высоте сопоставимо с пятиэтажным домом. Доска почти на метр больше прошлого достижения из Книги рекордов Гиннесса, установленного энтузиастами из Испании в 2016 году.

    Команда «Энергия+» посвятила свой рекорд всем людям, которые являются движущей силой прогресса: ученым-первооткрывателям, инженерам, которые делают невозможное возможным, а также спортсменам и любителям здорового образа жизни.

    В эти выходные гигантский сапборд возглавит водное шествие на речном карнавале Петербурга, в котором участвуют 10 тысяч сапсерферов. Протяженность заплыва — почти 9 км по рекам Мойка и Фонтанка и Крюкову каналу. Участники фестиваля проплывут вдоль городских набережных в историческом центре города под сводами 30 мостов.

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    Чтобы сап-рекордсмен уверенно прошел всю трассу «Фонтанки SUP», управлять им будет команда из 22 серферов: среди них сап-марафонец Роман Гороховский, призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ангелина Шкатова, петербургские ученые и популяризаторы науки из онлайн-журнала «Энергия+».

    В тестах 15-метровой доски перед ее первым заплывом принял участие трехкратный чемпион России по сапсерфингу и профессиональный уотэрмен Сергей Мысовский.

    «Это было супернеобычно, суперкруто. Сап очень стабильный, очень устойчивый. Доска достаточно медленная, если грести одному, но когда на ней команда из двадцати человек, вообще никаких проблем: она быстро разворачивается, идет прямо и назад, крутится, вертится. Шикарная! Мы пока не тестировали этот сап на волнах, но я бы с удовольствием попробовал это сделать. Например, прокатиться от Зеленогорска в сторону Петербурга большой командой по волнам и с ветром — будет очень классная идея», — поделился первыми впечатлениями Сергей Мысовский.

    «Фонтанка SUP» — международный фестиваль сапсерфинга, который в этом году состоится в Санкт-Петербурге уже в 8-й раз. Под девизом «В Питере — плыть» на старт выйдут около 10 тыс. участников со всей страны: от Мурманска до Сибири; многие преодолели тысячи километров, чтобы стать частью крупнейшего речного карнавала в мире. Это масштабный праздник на воде, который делают сами участники. Чтобы добавить фестивалю красок, сапсерферы готовят самые невероятные костюмы: в этом году на старт выйдут герои любимых фильмов и сказок, индейцы, красные шапочки, пионеры, пираты и другие персонажи.

    «Энергия+» — сообщество популяризаторов науки и научно-популярное медиа об энергии, технологиях и инновациях. На сайте проекта эксперты в интересной и доступной форме рассказывают новые факты о глобальной энергетике, трендах науки, а также дают полезные советы по осознанному потреблению энергии дома, на транспорте и в разных видах бизнеса.

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