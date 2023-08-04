Дедушка рассказал о родителях 5-летней девочки, отец которой оставил её на площадке и умер

Стали известны новые подробности семейной драмы, разыгравшейся в Екатеринбурге, где отец оставил 5-летнюю дочку на улице, а вскоре его нашли мертвым.



Как сообщает 4 августа E1.RU, по предварительным данным СК, признаков криминальной смерти мужчины нет, он умер от передозировки наркотиками. Следователи направили тело на экспертизу, чтобы установить точную дату и причину смерти. Маленькая Соня «вне опасности, состояние ее здоровья удовлетворительное». Семья на учете в ПДН Екатеринбурга прежде не состояла.



Напомним, девочку на площадке подобрала местная жительница. Мама Алеся в это время была на смене в магазине одежды. Она вернулась домой поздно вечером, а тревогу забила только утром.

