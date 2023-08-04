Дедушка рассказал о родителях 5-летней девочки, отец которой оставил её на площадке и умер

Стали известны новые подробности семейной драмы, разыгравшейся в Екатеринбурге, где отец оставил 5-летнюю дочку на улице, а вскоре его нашли мертвым.
Как сообщает 4 августа E1.RU, по предварительным данным СК, признаков криминальной смерти мужчины нет, он умер от передозировки наркотиками. Следователи направили тело на экспертизу, чтобы установить точную дату и причину смерти. Маленькая Соня «вне опасности, состояние ее здоровья удовлетворительное». Семья на учете в ПДН Екатеринбурга прежде не состояла.
Напомним, девочку на площадке подобрала местная жительница. Мама Алеся в это время была на смене в магазине одежды. Она вернулась домой поздно вечером, а тревогу забила только утром.
Алеся и её гражданский муж Олег переехали в Екатеринбург из Озерска (Челябинская область), рассказал E1.RU дедушка Сони. По его словам, его дочь Алеся и Олег познакомились в училище в Челябинской области, где она училась на повара (ей было 17 лет). Дедушка осуждал Олега за то, что тот не работает. В 2014 году Олега посадили за незаконный оборот запрещенных веществ, он провел в колонии год. После этого Олег и Алеся уехали в Екатеринбург, не сказав ни слова дедушке, он после этого ни разу не видел внучку.
«Я подавал в розыск, мне пришло письмо от полиции, что их нашли. И что они со мной общаться не собираются», — рассказал дедушка.
Маленькую девочку нашли на Эльмаше 3 августа. Соня ждала папу и «то играла, то плакала». На время поиска родителей её поместили в детский приют. Полиция почти сутки искала ее родителей. Возвращать девочку матери пока не стали: инспекторы ПДН проверяют условия жизни Сони и отношения в семье.