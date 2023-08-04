Китай примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в переговорах по Украине, которые должны состояться в начале августа в Саудовской Аравии. Об этом 4 августа пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.



«Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса», – сказано в сообщении.



Участие в переговорах 5–6 августа в Джидде, по данным западных СМИ, примут представители около 30 стран, в том числе США, Великобритании, ЮАР и Евросоюза. Бразилия отказалась. Россию на встречу не пригласили.

