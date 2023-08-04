Китай примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в переговорах по Украине, которые должны состояться в начале августа в Саудовской Аравии. Об этом 4 августа пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.
«Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса», – сказано в сообщении.
Участие в переговорах 5–6 августа в Джидде, по данным западных СМИ, примут представители около 30 стран, в том числе США, Великобритании, ЮАР и Евросоюза. Бразилия отказалась. Россию на встречу не пригласили.
Предполагается, что на переговорах будут обсуждать «формулу мира» Владимира Зеленского. В Кремле заявили, что будут следить за встречей, также необходимо понять, «какие цели ставятся, и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь». Тем не менее Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва положительно оценивает «любые попытки способствовать мирному урегулированию».