Гиббон-пророк: Персей из Ленинградского зоопарка предугадал ливень, глядя на потемневшее небо

Белорукий гиббон по кличке Персей из Ленинградского зоопарка настороженно глядел на небо за 10 минут до начала сильного ливня в Петербурге. Кадры с наблюдательным зверем показала пресс-служба учреждения.
Ленинградский зоопарк
Уточняется, что гиббон спокойно сидел на траве, но настороженно смотрел ввысь. Сотрудники зоопарка предполагают, что животное могло чувствовать надвигающийся ливень.
Примат еще немного посидел в вольере и убежал в свое укрытие. Затем в Петербурге загрохотал гром и пошел ливень. Последствия мы показывали здесь.
«Фонтанка» писала в конце июня, что у Персея и Габины родился малыш. Это пятый детеныш в семье белоруких гиббонов.