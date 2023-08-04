    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    753мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.78eur102.53

    Гиббон-пророк: Персей из Ленинградского зоопарка предугадал ливень, глядя на потемневшее небо

    382
    2 комментария

    Белорукий гиббон по кличке Персей из Ленинградского зоопарка настороженно глядел на небо за 10 минут до начала сильного ливня в Петербурге. Кадры с наблюдательным зверем показала пресс-служба учреждения.

    Ленинградский зоопарк

    Уточняется, что гиббон спокойно сидел на траве, но настороженно смотрел ввысь. Сотрудники зоопарка предполагают, что животное могло чувствовать надвигающийся ливень.

    Примат еще немного посидел в вольере и убежал в свое укрытие. Затем в Петербурге загрохотал гром и пошел ливень. Последствия мы показывали здесь.

    «Фонтанка» писала в конце июня, что у Персея и Габины родился малыш. Это пятый детеныш в семье белоруких гиббонов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close