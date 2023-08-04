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    В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов

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    В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов, введенный после атаки украинских беспилотников. Об этом 4 августа сообщил «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).

    КТК в данный момент отводит загруженный танкер и ставит под загрузку следующий, пишет ТАСС.

    По информации Минобороны РФ, в ночь на пятницу два морских безэкипажных катера попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске — атака была отражена.

    Беспилотники были уничтожены огнем российских кораблей, которые охраняли внешний рейд военно-морской базы.

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    Комментарии 9

    Гость04 Авг 2023 в 11:45
    все, потонул?
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