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    В Сочи усилят меры безопасности морского торгового порта

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    В Сочи усилят меры защиты в морском торговом порту, уделив особое внимание причалам. Об этом 4 августа рассказал мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

    Это решение приняли в ходе оперативного совещания с руководителями силовых ведомств. Над мерами защиты работает межведомственная рабочая группа — учитывая опыт других черноморских городов.

    За пляжами в Сочи наблюдают с помощью камер — их работает около трех тысяч, но может стать больше. Мэр отметил, что на учете в Сочи состоит более 2,5 тысячи маломерных судов, а также отдыхает более 200 тысяч туристов.

    Рано утром 4 августа стало известно о том, что в акватории Новороссийска и села Мысхако прогремели взрывы. Позже в Минобороны сообщили, что ночью была отражена атака двух морских безэкипажных катеров на военно-морскую базу в Новороссийске.

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    Сочи
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