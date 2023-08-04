Владельца ликеро-водочного завода «Русский север» Александра Беспалова внесли в перечень террористов и экстремистов

Владельца заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова Росфинмониторинг внес в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Заводы выпускали водку под брендом «Хортиця», пишет
Сам Беспалов с начала июля находится под арестом по уголовному делу о даче взятки, совершенной группой лиц (
Украинский бизнесмен и владелец алкогольного холдинга Global Spirits, прежде владевшего заводами, Евгений Черняк также был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Предпринимателя объявили в розыск по обвинению в финансировании ВСУ. По данным СК, с февраля по апрель