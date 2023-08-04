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    Владельца ликеро-водочного завода «Русский север» Александра Беспалова внесли в перечень террористов и экстремистов

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    Владельца заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова Росфинмониторинг внес в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Заводы выпускали водку под брендом «Хортиця», пишет 4 августа РБК.

    Сам Беспалов с начала июля находится под арестом по уголовному делу о даче взятки, совершенной группой лиц (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК).

    Украинский бизнесмен и владелец алкогольного холдинга Global Spirits, прежде владевшего заводами, Евгений Черняк также был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Предпринимателя объявили в розыск по обвинению в финансировании ВСУ. По данным СК, с февраля по апрель 2022 года Черняк перечислил ВСУ более 500 миллионов рублей. В июне уже текущего года приобрел для ВСУ товаров на 90 миллионов рублей. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье 205.1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса РФ.

    О том, что у заводов «Русский север» и «Родник и К» сменился владелец, стало известно в мае прошлого года. Прежде ими владели кипрские компании. Холдинг Global Spirits, который занимался выпуском водки «Хортиця», «Мороша», «Первак» и др., после начала военной операции на Украине отозвал лицензию на производство алкогольной продукции на российском и белорусском рынках. Использование брендов холдинга на территории России компания считает неправомерным и оспаривала это в суде Кипра.

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