Владельца ликеро-водочного завода «Русский север» Александра Беспалова внесли в перечень террористов и экстремистов

Владельца заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова Росфинмониторинг внес в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Заводы выпускали водку под брендом «Хортиця», пишет 4 августа РБК.



Сам Беспалов с начала июля находится под арестом по уголовному делу о даче взятки, совершенной группой лиц ( п. «а» ч. 4 ст. 291 УК).

