Драка на костях. Родственники Александра Колкера спорят из-за места на кладбище

Фото: Лев Годованник Поделиться Поделиться





Дочь умершего композитора запретила подхоранивать его в могилу своей матери на Комаровском кладбище. Но есть договор — покойный заранее оплатил ритуал и даже памятник.

Разнятся позиции дочери умершего 1 августа композитора Натальи Пахоменко и его внучки Марии. Наталья категорически против родственного подхоронения, причём уже много лет — с момента, как узнала, что Александр Колкер выразил желание быть похороненным в одной могиле со своей супругой народной артисткой России Марией Пахоменко (матерью Натальи). Внучка композитора просит исполнить волю покойного. Ритуальная компания обязана так и сделать — заплачено за всё, даже готов новый памятник. Вопрос решить может только губернатор.



Александр Колкер подписал договор на оказание ритуальных услуг с ООО «Санкт-Петербургская ритуальная компания» (СПбРК) 9 ноября 2021 года .

«В целях выполнения волеизъявления Заказчика о погребении в родственную могилу или семейное (родовое) захоронение на Комаровском кладбище <…> Исполнитель обязан выполнить все необходимые действия и формальности для получения требующихся в соответствии с законодательством <…> разрешений <…> В случае отказа органом исполнительной власти Санкт-Петербурга <…> в разрешении на захоронение в родственную могилу или семейное (родовое) захоронение место погребения должно быть определено по согласованию с Союзом композиторов Санкт-Петербурга», — написано в договоре. Его цена составляет 108 173 рубля , которые Александр Колкер оплатил полностью.



Договор основан на завещании, в котором покойный обязал свою внучку Марию Пахоменко (тезку похороненной на Комаровском кладбище бабушки) проследить за исполнением договора, а также «гроб с телом сделать закрытым, исключить любое музыкальное сопровождение, исключить прощальные речи присутствующих при захоронении лиц, не устраивать ритуалы, совершаемые в память умершего (поминки)». Завещание датировано 4 августа 2021 года .

Это не первый договор и не первое завещание, композитор беспокоился о своем погребении давно, но менял планы, за исключением одного — покоиться он хотел рядом с супругой. Его дочь Наталья писала во всевозможные официальные инстанции письма с запретом родственного подхоронения ещё в 2016 году , когда Александр Колкер заключил с СПбРК первый договор. В распоряжении редакции имеется письмо Натальи Пахоменко от 30 декабря 2016 года , адресованное в кладбищенскую администрацию.



«Я, Пахоменко Наталья Александровна, являясь единственным владельцем участка на Комаровском кладбище, где захоронена моя мать — народная артистка России Пахоменко Мария Леонидовна, категорически запрещаю любые подхоронения на данном участке. Исключены также внесения каких-либо изменений не только во внешний вид памятника, но и всего участка, в том числе и высаженных там растений, которые совместно с плитой несут огромный художественный и морально-эстетический смысл», — написано в документе.

Сегодняшняя позиция Натальи Пахоменко нам неизвестна: на письмо, отправленное по известному автору текста адресу её электронной почты, женщина не ответила.



Так выглядит могила Марии Пахоменко на Комаровском кладбище сегодня Фото: Лев Годованник Поделиться Поделиться





Покойный композитор позаботился не только о месте захоронения, но и о том, как оно будет выглядеть. 1 февраля 2022 года он подписал договор на услуги по изготовлению памятника с индивидуальным предпринимателем Романом Смирновым. В документе указана цена — 197 550 рублей . Александр Колкер не только полностью расплатился, но и подписал акт оказанных услуг — памятник целиком удовлетворил его. В СПбРК автору статьи предоставили фотографию надгробия — оно ждёт своего часа на Комаровском кладбище.



Памятник, выполненный по заказу Александра Колкера для могилы, где он планировал покоиться рядом с телом супруги Фото: Лев Годованник Поделиться Поделиться





В соответствии с действующим законодательством, решение о любом захоронении на Комаровском кладбище возможно только с разрешения губернатора Петербурга (это историко-мемориальное кладбище, там разрешено погребение умерших, внесших выдающийся вклад в историю, науку и культуру России и Петербурга). В 2013 году такое разрешение на захоронение народной артистки Марии Пахоменко дал Георгий Полтавченко после обращения комитета по культуре, согласованного тогдашним вице-губернатором Василием Кичеджи. Заявление о захоронении в кладбищенскую администрацию писала дочь композитора и певицы Наталья, она же указана в качестве ответственного лица за данное захоронение.



Внучка Мария волю покойного полностью поддерживает. 2-м августа датировано её письмо губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой разрешить подхоронение Александра Колкера в могилу его супруги на Комаровском кладбище. От общения с автором статьи Мария отказалась.

Больше всего сомнений у директора СПбРК Натальи Терещенко.



— Я обязана выполнить обязательства перед Александром Колкером, поэтому, как только губернатор подпишет распоряжение о захоронении, оно будет произведено. И замечу: это не вопрос денег, они заплачены. Но подхоронение требует временного демонтажа нынешнего надгробия, которое является собственностью Натальи Пахоменко. Тут нас ждут серьёзные неприятности, выход из которых пока непонятен. Очень хотелось бы, чтобы родственники нашли в себе силы договориться и выполнить желание покойного, — говорит глава подписавшей с композитором договор ритуальной компании.



Наталья Терещенко уверена: распоряжение о захоронении Александра Колкера на Комаровском кладбище губернатор подпишет, другой вопрос — это будет разрешение о подхоронении в могилу Марии Пахоменко или разрешение о захоронении в свободном месте. В первом случае можно ждать судебных претензий от дочери Натальи, во втором — от внучки Марии.

Лев Годованник

Александр Колкер заранее позаботился не только о своих похоронах, но и о публикации последнего интервью, которое он дал с условием, что опубликовано оно будет после его смерти.

