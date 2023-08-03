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    А зонтики вы не забыли? Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в выходные

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    Теплая погода ждет петербуржцев в выходные — 5 и 6 августа, в воскресенье обещают дожди. Об этом рассказал «Фонтанке» руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

    В субботу в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, а среднесуточная температура составит +24 градуса.

    В воскресенье, 6 августа, в Петербурге пройдет небольшой дождь. Утром температура поднимется до 20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +26 градусов, а вечером опустится до +25, сообщает Ганьшин.

    Нестерпимо жаркая погода в эти выходные ожидается в Волгограде, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону — там столбики термометров покажут от +30 до +39 градусов Цельсия.

    Неспокойная погода относительно выходных сегодня, 3 августа. В городе ливни, ожидается гроза.

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