А зонтики вы не забыли? Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в выходные

Теплая погода ждет петербуржцев в выходные — 5 и 6 августа, в воскресенье обещают дожди. Об этом рассказал «Фонтанке» руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.



В субботу в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, а среднесуточная температура составит +24 градуса.

В воскресенье, 6 августа, в Петербурге пройдет небольшой дождь. Утром температура поднимется до 20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +26 градусов, а вечером опустится до +25, сообщает Ганьшин.

Нестерпимо жаркая погода в эти выходные ожидается в Волгограде, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону — там столбики термометров покажут от +30 до +39 градусов Цельсия.