Сильные ливни затронули весь Петербург. Водоканал дал расклад по районам

Скандинавский циклон, принесший в Петербург сильные ливни, затронул весь город, сообщили 3 августа в пресс-службе ГУП «Водоканал». Больше всего осадков зафиксировано в Курортном, Ломоносовском и Петродворцовом районах.



С интенсивностью 14,32 мм за 20 минут в Курортном районе вечером 3 августа выпало 19,24 мм осадков. В Ломоносовском районе количество осадков достигло 17,35 мм, с интенсивностью 12,12 мм за 20 минут. В Петродворцовом районе количество осадков составило 16,12 мм, а интенсивность — 10,27 мм за 20 минут. В Красносельском районе было зафиксировано 15,21 мм осадков, с интенсивностью 10,86 мм за 20 минут.