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    Сильные ливни затронули весь Петербург. Водоканал дал расклад по районам

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    Скандинавский циклон, принесший в Петербург сильные ливни, затронул весь город, сообщили 3 августа в пресс-службе ГУП «Водоканал». Больше всего осадков зафиксировано в Курортном, Ломоносовском и Петродворцовом районах.

    С интенсивностью 14,32 мм за 20 минут в Курортном районе вечером 3 августа выпало 19,24 мм осадков. В Ломоносовском районе количество осадков достигло 17,35 мм, с интенсивностью 12,12 мм за 20 минут. В Петродворцовом районе количество осадков составило 16,12 мм, а интенсивность — 10,27 мм за 20 минут. В Красносельском районе было зафиксировано 15,21 мм осадков, с интенсивностью 10,86 мм за 20 минут.

    Сверхрасчетным для Петербурга считается дождь с интенсивностью выше 7,2 мм за 20 минут.

    В Водоканале предупреждают, что система водоотведения работает штатно, однако в некоторых случаях из-за интенсивности осадков канализация не может принять сразу большие потоки воды, из-за чего на улицах города возникает скопление воды.

    Сейчас сотрудники предприятия заняты отводом воды с дорог и тротуаров в частности. Мы сообщали о больших лужах на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги. По данным Водоканала, на этом участке вся вода принята системой водоотведения.

    Последствия петербургских дождей смотрите в материале «Фонтанки».

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