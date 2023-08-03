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    Расписание поездов «Невский экспресс» и «Сапсан» будет изменено из-за ремонтных работ

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    В связи с проведением ремонтных работ на линии Санкт-Петербург — Москва расписание поездов «Сапсан» и «Невский Экспресс» будет частично изменено с 14 сентября по 4 октября. Об этом сообщает 3 августа в своем Telegram-канале РЖД.

    Отмечается, что ремонт будет проводиться на станции Малая Вишера и на участке Лихославль — Калашниково, из-за чего время в пути поездов может увеличиться на 5–30 минут.

    В указанный период будут отменены несколько поездов «Сапсан». Конкретно, поезда № 763 и 765 по маршруту Санкт-Петербург — Москва и поезда № 764 и 766 по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

    Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения в планировании своих поездок и своевременно ознакомиться с обновленным расписанием.

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    Расписание поездовНевский экспрессСапсанРЖД
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