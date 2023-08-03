Расписание поездов «Невский экспресс» и «Сапсан» будет изменено из-за ремонтных работ

В связи с проведением ремонтных работ на линии Санкт-Петербург — Москва расписание поездов «Сапсан» и «Невский Экспресс» будет частично изменено с 14 сентября по 4 октября. Об этом сообщает 3 августа в своем Telegram-канале РЖД.



Отмечается, что ремонт будет проводиться на станции Малая Вишера и на участке Лихославль — Калашниково, из-за чего время в пути поездов может увеличиться на 5–30 минут.