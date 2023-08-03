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    Генпрокуратура РФ признала нежелательной Центр европейских исследований имени Мартенса*

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    Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность Центра европейских исследований им. Вилфрида Мартенса* — аналитического центра крупнейшей партии ЕС. Об этом в четверг, 3 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

    Ведомство утверждает, что с 2014 года организация под видом просветительской деятельности проводила мероприятия, которые были ориентированы исключительно на формирование негативного образа РФ и на обоснование военно-политического и информационного противостояния с Россией.

    Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса* был создан в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вилфридом Мартенсом под эгидой Европейской народной партии в качестве аналитического центра для формулирования новых вариантов политики странам ЕС.

    *Признана нежелательной организацией.

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