Генпрокуратура РФ признала нежелательной Центр европейских исследований имени Мартенса*

Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность Центра европейских исследований им. Вилфрида Мартенса* — аналитического центра крупнейшей партии ЕС. Об этом в четверг, 3 августа, сообщила пресс-служба ведомства.



Ведомство утверждает, что с 2014 года организация под видом просветительской деятельности проводила мероприятия, которые были ориентированы исключительно на формирование негативного образа РФ и на обоснование военно-политического и информационного противостояния с Россией.



Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса* был создан в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вилфридом Мартенсом под эгидой Европейской народной партии в качестве аналитического центра для формулирования новых вариантов политики странам ЕС.

