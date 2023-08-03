«Вызывала авторитетов из иного мира». Горевшая в Рыбацком москвичка мечтала стать певицей и увлекалась магией

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ушла из колледжа, работала в call-центре и продавала мороженное, увлекалась магией. СК восстанавливает по крупицам жизнь 23-летней Дианы, полыхающее тело которой нашли вчера под окнами многоэтажки в Рыбацком в Петербурге.



Как стало известно «Фонтанке», лишь одна родственница погибшей согласилась на разговор с сотрудниками правоохранительных органов. Девушка была младшей в семье — у нее есть старшая сестра и средний брат. По предварительной информации, мать погибшей, а также её парень от дачи показаний отказались.



По рассказам родственницы, в подростковом возрасте девочка была веселая и общительная. Но во время переходного возраста замкнулась и даже стала прогуливать школу. Родители пытались это исправить, и Диана сменила три школы за время учебы. При этом была умной и училась легко. Любила рисовать и читать. В 9 лет прочла Гёте.



По окончанию школы пыталась поступить в колледж прикладного искусства, но с учебой не сложилось совсем. В 16 лет она переехала из Москвы в Петербург, где уже жила старшая сестра. И поселилась в одной из квартир, принадлежащих семье.

Иметь профессию Диана якобы не стремилась. Она хотела быть певицей, но подрабатывала то официанткой, то оператором call-центра, а одним из последних мест её работы была — продавщицей мороженного на Сенной.

В 18 лет у нее появился молодой человек, который не очень нравился родственникам. Они считали, что у него есть криминальное прошлое. Он якобы принимал наркотики, а потом втянул и Диану в это. Родственница уверяет, что один раз стала свидетелем, как девушка приняла запретное, а потом якобы вызывала в зеркале серванта «авторитетов из иного мира».



После этого ей вызвали скорую, и на некоторое время поместили в психиатрическую больницу.

В 2019 году девушку привлекли к ответственности за кражу. Сначала наказали исправительными работами. Но Диана их «прогуляла» и на месяц загремела в СИЗО. После выхода она искала встреч с родными, чтобы попросить немного денег и место для жилья. И рассказывала, что пока ночует «где придется».

С парнем она рассталась в канун нового года с 2022 на 2023, и якобы после этого совсем погрузилась в интерес к оккультному. Завела новых друзей, с которыми советовалась про ритуалы, пила на балконе чай с невидимыми друзьями и рассказывала, как через зеркало к ней приходят из других миров.



Ни семья, ни парень это не одобряли. На это Диана якобы сетовала на непонимание, и даже спрашивала мать, зачем она её родила.

К парню девушка вернулась. И якобы снова стала употреблять.

Что конкретно привело её на общий балкон 16 этажа пока не может объяснить никто. Родные верят, что её действиями мог кто-то руководить, а не сама она приняла страшное решение.

По данным «Фонтанки», девушка в Петербурге успела пожить на Петроградской стороне и в хостеле на Невском. Как и в Москве, знакома приставам по мелким штрафам. Небезызвестна она и полиции. Её ловили на кражах в Петроградском и Центральном районах. Судили в 2019 году, но процесс по эпизоду в центре города затянулся до 2020-го – процесс ставили на паузу, пока искали, куда исчезла подсудимая.



Судя по материалам, она унесла из косметического магазина полную корзину с набором масок, носками, краской и средством для светлых волос, зубной щёткой, мицеллярной водой и прочими товарами для ухода. Также совершила набег на гастроном, откуда пыталась уйти с взрывной карамелью, попкорном и солидным запасом алкоголя.



Суд тогда учёл, что девушка находится на содержании сожителя, своего дохода не имеет, но работу ищет. В виду финансовых трудностей, наказывать её судебным штрафом не стали и назначили пять месяцев исправительных работ, наказав самостоятельно заплатить 7 тысяч рублей.

