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    Полыхающее тело москвички нашли под окнами в Рыбацком. На балконе остались бутылки с вином и керосином

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    Жители Рыбацкого были шокированы трагедией, произошедшей в их дворе 2 августа. Соседи увидели под окнами горящее тело.

    Как сообщила «Фонтанке» петербурженка Дарья, обездвиженное тело женщины у первого дома на Рыбацком проспекте увидел ее муж. Конечности были охвачены огнем.

    «Надо отметить, что полиция приехала быстро и остальные службы тоже. Мужчина в рабочей форме, может дворник, потушил из ведра тело минут через 5 примерно... По спокойной реакции прохожих мы до последнего не верили, что это человек горит», — сказала Дарья.

    читатель «Фонтанки»

    По данным «Фонтанки», погибшей 24 года, проживала она в Москве. Когда полицейские осматривали общий балкон на лестнице, то нашли там бутылки с вином и керосином.

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