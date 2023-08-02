Полыхающее тело москвички нашли под окнами в Рыбацком. На балконе остались бутылки с вином и керосином

Жители Рыбацкого были шокированы трагедией, произошедшей в их дворе 2 августа. Соседи увидели под окнами горящее тело.
Как сообщила «Фонтанке» петербурженка Дарья, обездвиженное тело женщины у первого дома на Рыбацком проспекте увидел ее муж. Конечности были охвачены огнем.
«Надо отметить, что полиция приехала быстро и остальные службы тоже. Мужчина в рабочей форме, может дворник, потушил из ведра тело минут через 5 примерно... По спокойной реакции прохожих мы до последнего не верили, что это человек горит», — сказала Дарья.
читатель «Фонтанки»
По данным «Фонтанки», погибшей