Быстрый, устойчивый, прозрачный: как выбрать идеальный сап-борд

Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Популярность сап-серфинга в мире растет, а вместе с ней и количество модификаций бордов. Сапы для йоги и рыбалки, гоночные доски и модели с педальным приводом — производители предлагают десятки вариантов для разного досуга и бюджета. «Фонтанка» поговорила с инструкторами, профессиональными серферами и даже участниками сап-экспедиций из команды «Газпром нефти», чтобы составить формулу выбора идеального сапа.



Главное правило — перед покупкой сап-борда сначала нужно определиться с типом воды и локации, где вы планируете плавать. Будут ли это волны, открытое море или прогулки по тихим озерам в пригородах. От специфики катания и зависят характеристики оптимального сапа: размер, форма, маневренность и особенности скольжения.



Покорять волны на открытой воде лучше на жесткой доске с загнутым носом. Например, трехкратный чемпион России по сап-серфингу и профессиональный уотэрмен Сергей Мысовский для тренировок использует сап объемом всего 78 литров, в то время, как у «классического» борда объем составляет 200–300 литров.

Фото: фото из архива Сергея Мысовского Фото: фото из архива Сергея Мысовского Фото: фото из архива Сергея Мысовского Поделиться Поделиться





Самые быстрые гоночные сапы достигают в длину 3–4 метров, но при этом очень узкие — около полуметра. Управление такой доской требует определенного уровня мастерства и физической подготовки. «Остроносые» сапы чаще всего используют для заплывов на скорость по гладкой воде и участия в соревнованиях.



Если вы не гонитесь за рекордами, то присмотритесь к моделям сапов для туризма. Длина у них такая же, как у гоночных, зато ширина гораздо более удобная для серфера — примерно 80 сантиметров. Эти доски достаточно быстрые и при этом удобные. На них удобно держать баланс стоя и можно разместить дополнительное снаряжение для водных походов.

«Мы с командой ходим в сап-экспедиции — изучаем озера вблизи Петербурга и Москвы. С собой берем хорошее настроение, воду, запас питания. Еду, кстати, готовим прямо на сапах — с собой у нас всегда плитка, сковородки, кастрюли и термосы с горячим ароматным кофе. Ходим в такие походы даже зимой», — рассказала Татьяна Евграфова из команды сап-серферов «Газпром нефти».

Фото: фото из архива фестиваля «Фонтанка SUP» Поделиться Поделиться





Универсальный сап с закругленным носом и шириной около метра является самым удобным вариантом для неспешных прогулок по рекам и каналам города. А если вы планируете заниматься сап-йогой на озере, то идеально подойдет модификация без ручки по середине доски: поверхность у такого сапа ровная и покрыта нескользящим ковриком.



По росту и весу Комфорт передвижения на сапе также зависит от вашего телосложения. Высокому и тяжелому серферу подойдет широкая доска, а людям с малым весом на ней будет труднее удерживать баланс при гребле веслом.

Крупному человеку или при парном катании нужно учитывать еще один важный параметр — толщину доски: чем она больше, тем легче будет в управлении под нагрузкой.

Кроме того, «толстые» доски (около 15 сантиметров толщиной) меньше заливает водой по время заплыва. Зато тонкие (10 сантиметров) больше подходят для серфинга, так как их меньше сдувает боковым ветром, и они лучше скользят вдоль перед гребнем волны.



Фото: из архива фестиваля «Фонтанка SUP» Поделиться Поделиться





Экстремальный подход Любителям острых ощущений стоит присмотреться к необычным моделям. Например, sup-wind с креплением для мачты с парусом. Катание на нем напоминает виндсерфинг. Парус придает доске большую скорость, но управлять таким «гибридом» без хорошей подготовки будет непросто.

Еще одно чудо техники — гидрофойлы. Это сапы с большим подводным плавником, благодаря которому можно развить настолько огромную скорость, что серферу будет казаться, что он находится в полете. Доска в прямом смысле поднимается над водой. Опытные спортсмены советуют использовать такой сап для катания по волнам.



Фото: с сайта sup-club.ru Поделиться Поделиться





Есть и совсем экзотические модели — с педалями и алюминиевым рулем. Получается что-то среднее между фитнес-тренажером и велосипедом. И самое интересное, что все дополнительные конструкции являются съемными и доску легко можно превратить в обычный сап.

Фото: с сайта sup-club.ru Поделиться Поделиться





Доски на прокачку Вариантов сапов под конкретные хобби на рынке тоже очень много. Есть специальные версии для рыбалки, оснащенные сеткой для груза, держателями для удочки и даже сиденьем-холодильником. Также набирают популярность сапы с прозрачным оконцем, через которое во время заплыва можно наблюдать за подводным миром и снимать его на камеру. Многие берутся за кастомизацию своего сапа самостоятельно: чаще всего речь об установке особых плавников, дополнительных креплений под грузы или сидений.

Фото: из архива фестиваля «Фонтанка SUP»«Фонтанка SUP» Поделиться Поделиться





Начинка для сапа Выбор между надувным и твердым (композитным) сапом — известная дилемма для тех, кто готовится к покупке доски. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.

Внутри твердой модели, как правило, находится пенопласт, который для прочности покрывается смесью из стекловолокна, карбона и композитных материалов. Такие доски легко скользят по поверхности воды и могут развивать достаточно большую скорость. Именно поэтому их выбирают опытные спортсмены, несмотря на существенный минус — из-за больших габаритов (от 2–3 метров) их непросто перевозить. К тому же дорогую, но достаточно хрупкую конструкцию легко повредить, например, наткнувшись на камни.

Основным недостатком надувных моделей является низкий уровень скольжения, но большинство любителей все равно предпочитают их. Они значительно легче и компактнее, поскольку их можно просто сдуть и поместить в специальную сумку-рюкзак. По сравнению с твердыми они стоят дешевле, а ремонт обходится недорого. Надувные конструкции обычно состоят из одного или двух слоев поливинилхлорида.

Фото: из архива фестиваля «Фонтанка SUP» Поделиться Поделиться





Модный дизайн



Творческий подход можно проявить, просто раскрасив сап. По вашему желанию производители за дополнительную плату могут воплотить практически любые фантазии — от оригинального орнамента или определенной картинки до портрета заказчика. Но такие пожелания, как отмечают продавцы сапов, встречаются крайне редко — разве что корпоративные клиенты просят нанести на доску логотип своей компании.