«Историческая кража». У русских в аэропорту Барселоны украли 8,5 млн евро

Русская семья стала жертвой воров в аэропорту Барселоны. Добычей преступников ненадолго стали сумка и чемодан с люксовыми украшениями на
Семья россиян летела из Барселоны в Дубай. При себе у них было несколько чемоданов с ультрадорогими вещами. На регистрации злоумышленник незаметно умыкнул один из чемоданов, на котором была также закреплена сумка HERMÈS BIRKIN с бриллиантами. Стоимость аксессуара около
В самом чемодане среди прочего лежали
Местная полиция, получив сообщение о краже, немедленно начала поиски злоумышленников. Были просмотрены камеры видеонаблюдения. На запись попал сам вор и то, как он садится в автомобиль на парковке. Машину задержали, украденное изъяли. В салоне были вор и его подельник.