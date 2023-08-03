«Историческая кража». У русских в аэропорту Барселоны украли 8,5 млн евро

Русская семья стала жертвой воров в аэропорту Барселоны. Добычей преступников ненадолго стали сумка и чемодан с люксовыми украшениями на 8,5 млн евро. Подробности 3 августа сообщает издание Metropoli.



Семья россиян летела из Барселоны в Дубай. При себе у них было несколько чемоданов с ультрадорогими вещами. На регистрации злоумышленник незаметно умыкнул один из чемоданов, на котором была также закреплена сумка HERMÈS BIRKIN с бриллиантами. Стоимость аксессуара около 2 млн долларов.

