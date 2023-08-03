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    «Историческая кража». У русских в аэропорту Барселоны украли 8,5 млн евро

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    Русская семья стала жертвой воров в аэропорту Барселоны. Добычей преступников ненадолго стали сумка и чемодан с люксовыми украшениями на 8,5 млн евро. Подробности 3 августа сообщает издание Metropoli.

    Семья россиян летела из Барселоны в Дубай. При себе у них было несколько чемоданов с ультрадорогими вещами. На регистрации злоумышленник незаметно умыкнул один из чемоданов, на котором была также закреплена сумка HERMÈS BIRKIN с бриллиантами. Стоимость аксессуара около 2 млн долларов.

    В самом чемодане среди прочего лежали 10 тысяч долларов, часы Bulgari, кольцо с огромным бриллиантом в 47 карат за 4 млн евро и с бриллиантом поменьше за полмиллиона, а также браслеты, колье и броши. Общая стоимость багажа потянула на 8,5 млн евро.

    Местная полиция, получив сообщение о краже, немедленно начала поиски злоумышленников. Были просмотрены камеры видеонаблюдения. На запись попал сам вор и то, как он садится в автомобиль на парковке. Машину задержали, украденное изъяли. В салоне были вор и его подельник.

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