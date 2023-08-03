Путин: рост промышленности на две трети произошел за счёт оборонки

Российская промышленность набирает ход, о чем говорят и рост зарплат, и показатели занятости. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа. Подробности приводит пресс-служба Кремля.



По словам главы государства, рост промышленности на одну треть вызван ростом потребительского спроса, а две трети на счету оборонного сектора.



Путин привел конкретные цифры. Во втором квартале этого года рост производства сохраняется. В первом квартале он составлял 1,2 процента примерно, сейчас один процент. «На секундочку, в годовом измерении это будет уже 12 процентов, если нам с вами удастся это сохранить, а нужно постараться это все сделать», — сказал президент.

