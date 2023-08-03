    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, вос

    754мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.84eur101.93

    Путин: рост промышленности на две трети произошел за счёт оборонки

    978
    26 комментариев

    Российская промышленность набирает ход, о чем говорят и рост зарплат, и показатели занятости. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа. Подробности приводит пресс-служба Кремля.

    По словам главы государства, рост промышленности на одну треть вызван ростом потребительского спроса, а две трети на счету оборонного сектора.

    Путин привел конкретные цифры. Во втором квартале этого года рост производства сохраняется. В первом квартале он составлял 1,2 процента примерно, сейчас один процент. «На секундочку, в годовом измерении это будет уже 12 процентов, если нам с вами удастся это сохранить, а нужно постараться это все сделать», — сказал президент.

    При этом он отметил, что правительство должно «подставить плечо» деревообрабатывающей отрасли, которая просела.

    Главная проблема в деревообработке, по словам президента — это логистика. «Здесь нужно подставить плечо тем, кто занимается этим видом деятельности», — заключил Путин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 26

    Гость03 Авг 2023 в 14:09
    И это очень печально.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close