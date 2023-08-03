Спасет QR-код. Россияне могут платить в Турции виртуальными картами

У россиян появилась возможность открыть виртуальные карты турецкой платежной системы Troy, сообщает 3 августа «Коммерсантъ». Для этого нужно установить приложение Letim, которое уже есть в AppStore и Google Play.



Виртуальной картой можно расплачиваться через QR-код, а также снимать деньги в турецких банкоматах. Пополнить счет можно через Систему быстрых платежей — на сумму не более 250 тысяч лир, или примерно 850 тысяч рублей, в месяц.

Чтобы зарегистрироваться в приложении, понадобится цифровой скан загранпаспорта. Деньги можно будет вернуть на счет в российском банке, но только весь остаток на виртуальной карте.