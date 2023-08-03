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    Спасет QR-код. Россияне могут платить в Турции виртуальными картами

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    У россиян появилась возможность открыть виртуальные карты турецкой платежной системы Troy, сообщает 3 августа «Коммерсантъ». Для этого нужно установить приложение Letim, которое уже есть в AppStore и Google Play.

    Виртуальной картой можно расплачиваться через QR-код, а также снимать деньги в турецких банкоматах. Пополнить счет можно через Систему быстрых платежей — на сумму не более 250 тысяч лир, или примерно 850 тысяч рублей, в месяц.

    Чтобы зарегистрироваться в приложении, понадобится цифровой скан загранпаспорта. Деньги можно будет вернуть на счет в российском банке, но только весь остаток на виртуальной карте.

    В компании Letim пояснили, что физическую карту получить не получится, потому что клиент открывает не счет в турецком банке, а электронный кошелек в приложении. Разработчик добавил, что скоро с виртуальными картами можно будет совершать онлайн-покупки, а через пару месяцев — и бесконтактно оплачивать товары и услуги с помощью NFC.

    О том, как теперь обстоят дела с оплатой картами за рубежом, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 5

    Гость03 Авг 2023 в 11:25
    Не могут=))
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