Обещали морские контейнеры и пропадали. В Петербурге попались предполагаемые аферисты

В Петербурге задержали троих подозреваемых в интернет-мошенничестве с продажей морских контейнеров.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
В Петербурге попались трое подозреваемых в интернет-мошенничестве. Полиция считает, что они причастны к бизнесу по «продаже» морских транспортных контейнеров, ни один из которых покупатели так и не увидели.
Трижды были обмануты частные лица и дважды — организации, сообщает 3 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Общий ущерб превысил 1,3 миллиона рублей. «Продавцы» действовали по нехитрой схеме: публиковали на сервисе бесплатных объявлений сведения о контейнерах и пропадали с радаров, когда покупатели отправляли им полную предоплату.
Троицу подозревают в мошенничестве в крупном размере — группой лиц по предварительному сговору. Из их жилищ изъяли компьютерную технику, средства связи, деньги и 68 банковских карт. Двоим фигурантам запретили определенные действия, одного отправили под домашний арест.