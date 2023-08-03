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    Обещали морские контейнеры и пропадали. В Петербурге попались предполагаемые аферисты

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    В Петербурге задержали троих подозреваемых в интернет-мошенничестве с продажей морских контейнеров.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    В Петербурге попались трое подозреваемых в интернет-мошенничестве. Полиция считает, что они причастны к бизнесу по «продаже» морских транспортных контейнеров, ни один из которых покупатели так и не увидели.

    Трижды были обмануты частные лица и дважды — организации, сообщает 3 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Общий ущерб превысил 1,3 миллиона рублей. «Продавцы» действовали по нехитрой схеме: публиковали на сервисе бесплатных объявлений сведения о контейнерах и пропадали с радаров, когда покупатели отправляли им полную предоплату.

    Троицу подозревают в мошенничестве в крупном размере — группой лиц по предварительному сговору. Из их жилищ изъяли компьютерную технику, средства связи, деньги и 68 банковских карт. Двоим фигурантам запретили определенные действия, одного отправили под домашний арест.

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    Комментарии 2

    Гость03 Авг 2023 в 11:38
    Фото аферистов ??
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