Правительство РФ внесло Норвегию в список недружественных стран

Российское правительство расширило перечень недружественных государств. В него включено Королевство Норвегия. Об этом сообщается 3 августа на сайте кабмина.
В этот перечень входят страны, совершающие «недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом». В нём также указывается количество физлиц, находящихся на территории РФ, с которыми дипмиссии, консульские учреждения, представительства госорганов этих стран могут заключать трудовые договоры. За Норвегией теперь закреплён лимит в 27 человек.
Распоряжение правительства принято для реализации указа президента от 23 апреля 2021 года о мерах воздействия против недружественных действий иностранных государств, который предполагает «ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории России».
«Ранее, в мае 2021 года, ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии, а в июле 2022 года — в отношении дипмиссий Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии», — отмечается в сообщении.
Напомним, недавно Россия отказалась от импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Евросоюза, США и Норвегии.