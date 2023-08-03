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    Правительство РФ внесло Норвегию в список недружественных стран

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    Российское правительство расширило перечень недружественных государств. В него включено Королевство Норвегия. Об этом сообщается 3 августа на сайте кабмина.

    В этот перечень входят страны, совершающие «недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом». В нём также указывается количество физлиц, находящихся на территории РФ, с которыми дипмиссии, консульские учреждения, представительства госорганов этих стран могут заключать трудовые договоры. За Норвегией теперь закреплён лимит в 27 человек.

    Распоряжение правительства принято для реализации указа президента от 23 апреля 2021 года о мерах воздействия против недружественных действий иностранных государств, который предполагает «ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории России».

    «Ранее, в мае 2021 года, ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии, а в июле 2022 года — в отношении дипмиссий Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии», — отмечается в сообщении.

    Напомним, недавно Россия отказалась от импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Евросоюза, США и Норвегии.

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    НорвегияНедружественные страны
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