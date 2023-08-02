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    Госдеп США: НАТО не видит повода для «коллективной обороны» Польши

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    Напряжение на границе между Польшей и Белоруссией не является поводом для НАТО задействовать статью устава альянса «о коллективной обороне», передает 2 августа РИА Новости. Агентство ссылается на официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера.

    «Есть процесс для стран НАТО при задействовании статьи 5 устава, мы еще не на этой стадии», — заявил Миллер.

    Напомним, 1 августа в Варшаве заявили, что воздушные границы Польши якобы нарушили два белорусских вертолета.

    Чуть позже Министерство обороны Польши приняло решение направить больше солдат и боевых вертолетов на границу с Белоруссией. Сообщалось также, что польская сторона проинформировала НАТО об «инциденте».

    В Минобороны Белоруссии обвинения поляков во вторник сразу опровергли и заявили, что «обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС… …были сделаны... для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».

    А в среду Белоруссия передала Польше данные объективного контроля воздушных судов. Минск утверждает, что траектория полетов боевых машин не приближалась ближе 1900 метров к государственной границе Польши. При этом Белоруссия указывает, что, по данным РЛС, в тот же день польский вертолет Ми-2 выполнял полет в 200 метрах от белорусской границы.

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