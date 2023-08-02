Госдеп США: НАТО не видит повода для «коллективной обороны» Польши

Напряжение на границе между Польшей и Белоруссией не является поводом для НАТО задействовать статью устава альянса «о коллективной обороне», передает 2 августа РИА Новости. Агентство ссылается на официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера.



«Есть процесс для стран НАТО при задействовании статьи 5 устава, мы еще не на этой стадии», — заявил Миллер.



Напомним, 1 августа в Варшаве заявили, что воздушные границы Польши якобы нарушили два белорусских вертолета.



Чуть позже Министерство обороны Польши приняло решение направить больше солдат и боевых вертолетов на границу с Белоруссией. Сообщалось также, что польская сторона проинформировала НАТО об «инциденте».

