Госдеп США: НАТО не видит повода для «коллективной обороны» Польши

Напряжение на границе между Польшей и Белоруссией не является поводом для НАТО задействовать статью устава альянса «о коллективной обороне», передает 2 августа РИА Новости. Агентство ссылается на официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера.
«Есть процесс для стран НАТО при задействовании
Напомним, 1 августа в Варшаве заявили, что воздушные границы Польши якобы нарушили два белорусских вертолета.
Чуть позже Министерство обороны Польши приняло решение направить больше солдат и боевых вертолетов на границу с Белоруссией. Сообщалось также, что польская сторона проинформировала НАТО об «инциденте».
В Минобороны Белоруссии обвинения поляков во вторник сразу опровергли и заявили, что «обвинения в нарушении границы Польши вертолетами
А в среду Белоруссия передала Польше данные объективного контроля воздушных судов. Минск утверждает, что траектория полетов боевых машин не приближалась ближе 1900 метров к государственной границе Польши. При этом Белоруссия указывает, что, по данным РЛС, в тот же день польский вертолет