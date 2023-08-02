Минобороны РФ: В Керченском проливе ограничили движение судов

В Керченском проливе ограничили движение судов и летательных аппаратов. Об этом 2 августа сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.



Как уточняет военное ведомство, запрет касается надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов. Запрещается плавание всех судов и плавсредств, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, а также нахождение людей в воде.



Исключение сделано для судов, идущих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты в Керченском проливе.

