Минобороны РФ: В Керченском проливе ограничили движение судов

В Керченском проливе ограничили движение судов и летательных аппаратов. Об этом 2 августа сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Как уточняет военное ведомство, запрет касается надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов. Запрещается плавание всех судов и плавсредств, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, а также нахождение людей в воде.
Исключение сделано для судов, идущих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты в Керченском проливе.
Ранее движение маломерных прогулочных и парусных судов, а также гидроциклов ограничили в акватории Керченского пролива в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия. Запрет не касается кораблей и катеров Военно-морского флота, пограничных органов и войск национальной гвардии РФ.