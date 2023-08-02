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    Минобороны РФ: В Керченском проливе ограничили движение судов

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    2 комментария

    В Керченском проливе ограничили движение судов и летательных аппаратов. Об этом 2 августа сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

    Как уточняет военное ведомство, запрет касается надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов. Запрещается плавание всех судов и плавсредств, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, а также нахождение людей в воде.

    Исключение сделано для судов, идущих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты в Керченском проливе.

    Ранее движение маломерных прогулочных и парусных судов, а также гидроциклов ограничили в акватории Керченского пролива в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия. Запрет не касается кораблей и катеров Военно-морского флота, пограничных органов и войск национальной гвардии РФ.

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    Комментарии 2

    Гость02 Авг 2023 в 20:51
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