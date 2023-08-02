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    Фонтанка SUP

    10 тысяч человек со всей страны ждут в субботу на фестивале «Фонтанка SUP». Регистрация закрыта

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    Более 10 тысяч человек зарегистрировалось для участия в фестивале "Фонтанка SUP". Регистрация завершилась в 18 часов 2 августа. Одновременно закрыт и прием заявок на гонку «Фонтанка CUP». Количество регистраций достигло лимита.

    В субботу 5 августа по рекам и каналам Санкт-Петербурга с нами вместе поплывет буквально вся Россия. К нам едут из Калининграда и Петропавловска-Камчатского, Перми и Воронежа, Оренбурга и Тюмени — жители 150 городов и поселков большой страны. Ожидаются и гости из-за рубежа. Зарегистрированы жители Казахстана, Белоруссии, Германии, Финляндии, Эстонии, Израиля и Испании. Количество участников — новый рекорд не только для нашего фестиваля, но и для мировых событий в области сапсерфинга.

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    2 июня в ТРК «Галерея» начал работать пункт по выдаче стартовых номеров участникам субботнего карнавала. Он будет работать и следующие два дня — 3 и 4 августа — с 16 до 21 часа. Чтобы не стоять в длинных очередях фестивальным утром 5 августа, мы настоятельно рекомендуем всем, кто находится в Петербурге, доехать до ТРК «Галерея» и забрать стартовый пакет заранее. Напомним, что для этого вам понадобится только QR-код.

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    Участникам гонки «Фонтанка CUP» ехать в «Галерею» на надо: стартовые пакеты они получат в фестивальном городке в день соревнований — после предъявления удостоверения личности и справки от медиков.

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