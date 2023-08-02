В Петербурге приговорили разбойников, которые зашли к миллионеру через бесплатные объявления и электрочайник

Кировский районный суд определил в колонию налетчиков, разбойничавших в квартире супружеской пары на проспекте Стачек. Присмотрев жертв на сайте бесплатных объявлений, они унесли почти 1,5 миллиона рублей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 2 августа, виновными признаны Анатолий Соловьев и Николай Ковалев. В квартире
Именно это лицо отправило Ковалева покупать электрочайник. Объявление привело его в квартиру на Стачек, где он выказал желание позже прикупить аудиосистему, покупателей на которую также искали на сайте.
Через неделю потенциальный покупатель вернулся, но уже не один. Открыв дверь, предприниматель получил по голове от Соловьева и быстро оказался в наручниках на полу с приказом «лежать и смотреть в пол».
Его жена бросилась на защиту с флакончиком туалетной воды. Ослепить Соловьева не удалось. Согласно материалам, он ударил женщину так, что она упала и потеряла сознание.
Пнув ее несколько раз, на голову предпринимателя накинули плед и потребовали деньги. Он выдал все заначки и лишился почти 1,5 миллиона рублей в разной валюте. Преступники уходили, споив предпринимателю найденный в холодильнике полугар.
Двоих подозреваемых задержали через пять дней, точно в день рождения потерпевшего.
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Оба должны возместить предпринимателю похищенную сумму. Сверх того с Соловьева взыскали по 200 тысяч рублей каждому из супругов в качестве компенсации морального вреда. Ковалев задолжал по 100 тысяч.