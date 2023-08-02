В Петербурге приговорили разбойников, которые зашли к миллионеру через бесплатные объявления и электрочайник

Кировский районный суд определил в колонию налетчиков, разбойничавших в квартире супружеской пары на проспекте Стачек. Присмотрев жертв на сайте бесплатных объявлений, они унесли почти 1,5 миллиона рублей.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 2 августа, виновными признаны Анатолий Соловьев и Николай Ковалев. В квартире 41-летнего предпринимателя в октябре прошлого года они хозяйничали вместе с подельником, который в деле проходит как неустановленное лицо.

Именно это лицо отправило Ковалева покупать электрочайник. Объявление привело его в квартиру на Стачек, где он выказал желание позже прикупить аудиосистему, покупателей на которую также искали на сайте.