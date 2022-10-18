В Петербурге за налёт на предпринимателя-миллионера задержан рецидивист. Урок длиною в 9 лет он не усвоил

Петербургская полиция поздравила с днём рождения предпринимателя из Кировского района, точно к празднику отыскав часть похищенной из его квартиры валюты. Деньги нашлись вместе с двумя подозреваемыми.



Накануне в пятом часу утра оперативники нагрянули в гости к 40-летнему жителю Коломяг, стало известно «Фонтанке» 18 октября. Практически одновременно другая группа задерживала на проспекте Наставников его предполагаемого подельника — 37-летнего из Красногвардейского района. Оба официально безработные.

