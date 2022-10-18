В Петербурге за налёт на предпринимателя-миллионера задержан рецидивист. Урок длиною в 9 лет он не усвоил

Петербургская полиция поздравила с днём рождения предпринимателя из Кировского района, точно к празднику отыскав часть похищенной из его квартиры валюты. Деньги нашлись вместе с двумя подозреваемыми.
Накануне в пятом часу утра оперативники нагрянули в гости к 40-летнему жителю Коломяг, стало известно «Фонтанке» 18 октября. Практически одновременно другая группа задерживала на проспекте Наставников его предполагаемого подельника — 37-летнего из Красногвардейского района. Оба официально безработные.
По данным полиции, в прошлую среду мужчины наведались в квартиру к индивидуальному предпринимателю под предлогом покупки аудиосистемы, избили его и супругу, сковали пару наручниками и вынесли почти 1,5 млн рублей в разной валюте. 42-летней петербурженке после случившегося потребовалась госпитализация. Её муж, 17 октября отметивший день рождения, сообщал, что преступников было трое. Последнего участника налёта ищут.
«Похищенное частично изъято», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Двое подозреваемых в разбое задержаны на двое суток.
По данным «Фонтанки», удерживать жертву старшему из них не впервой. В 2010 году он получил девять лет колонии за грабёж и незаконное лишение свободы группой лиц. При этом под следствием он оказался, не успев отбыть условный срок за имущественное преступление — не первое в биографии.