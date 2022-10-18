    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    2 м/с, зап

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.76eur60.56

    В Петербурге за налёт на предпринимателя-миллионера задержан рецидивист. Урок длиною в 9 лет он не усвоил

    2697
    обсудить

    Петербургская полиция поздравила с днём рождения предпринимателя из Кировского района, точно к празднику отыскав часть похищенной из его квартиры валюты. Деньги нашлись вместе с двумя подозреваемыми.

    Накануне в пятом часу утра оперативники нагрянули в гости к 40-летнему жителю Коломяг, стало известно «Фонтанке» 18 октября. Практически одновременно другая группа задерживала на проспекте Наставников его предполагаемого подельника — 37-летнего из Красногвардейского района. Оба официально безработные.

    По данным полиции, в прошлую среду мужчины наведались в квартиру к индивидуальному предпринимателю под предлогом покупки аудиосистемы, избили его и супругу, сковали пару наручниками и вынесли почти 1,5 млн рублей в разной валюте. 42-летней петербурженке после случившегося потребовалась госпитализация. Её муж, 17 октября отметивший день рождения, сообщал, что преступников было трое. Последнего участника налёта ищут.

    «Похищенное частично изъято», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Двое подозреваемых в разбое задержаны на двое суток.

    По данным «Фонтанки», удерживать жертву старшему из них не впервой. В 2010 году он получил девять лет колонии за грабёж и незаконное лишение свободы группой лиц. При этом под следствием он оказался, не успев отбыть условный срок за имущественное преступление — не первое в биографии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close