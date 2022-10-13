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    Подарок на день рождения. Бизнесмен на юге Петербурга остался в наручниках и без 1,5 млн, продавая аудиосистему

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    Несколько часов житель Кировского района Петербурга и его супруга провели в наручниках после прихода трех покупателей.

    В полицию 41-летний индивидуальный предприниматель (который через пару дней должен праздновать день рождения) обратился около 2 ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 октября. По предварительной информации, он сообщил, что в два часа дня к нему в квартиру дома на проспекте Стачек пришли трое. Ранее они позиционировали себя как покупатели аудиосистемы, объявление о продаже которой предприниматель выложил на сайт с бесплатными объявлениями.

    Визитеры избили заявителя и его 42-летнюю супругу, сковали им руки наручниками, после чего переворошили всю квартиру и забрали 200 тысяч рублей, 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро. Всего сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

    Когда паре удалось освободиться, то женщину скорая увезла с травмами головы в Александровскую больницу.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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