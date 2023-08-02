Собчак ответила на обращение Мизулиной в СК и заодно рассказала, зачем взяла интервью у Алексея Панина*

Российская журналистка Ксения Собчак взяла интервью у актера-иноагента Алексея Панина*, который в России стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма из-за публикации про Крымский мост. Это не понравилось главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, которая успела обратиться в Следственный комитет. Она считает, что ответственность за распространение высказываний Панина* лежит на Собчак.
«По мнению юристов Лиги, ответственность может понести и распространитель интервью», — написала в своем telegram-канале Екатерина Мизулина.
На что получила ответ от Собчак, которая заверила общественницу в том, что выпуск тщательно монтировали с командой юристов, а все «террористические» заявления были перекрыты, а плашки «редакция осуждает подобные высказывания» стоят под всеми подобными утверждениями.
По мнению Мизулиной, наличие дисклеймера не является правовым основанием для освобождения ответственности за распространение запрещенной информации.
Как отметила Собчак, в ее журналистском деле важно раскрыть полностью героя и его взгляды, в случае с Паниным* ей было интересно понять, как он пришел к таким взглядам. «Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей», — заявила журналистка.
Кто из них прав — придется разбираться Следственному комитету РФ.
Напомним,
*Выполняет функции иностранного агента.