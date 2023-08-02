Собчак ответила на обращение Мизулиной в СК и заодно рассказала, зачем взяла интервью у Алексея Панина*

Российская журналистка Ксения Собчак взяла интервью у актера-иноагента Алексея Панина*, который в России стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма из-за публикации про Крымский мост. Это не понравилось главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, которая успела обратиться в Следственный комитет. Она считает, что ответственность за распространение высказываний Панина* лежит на Собчак.



«По мнению юристов Лиги, ответственность может понести и распространитель интервью», — написала в своем telegram-канале Екатерина Мизулина.