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    Собчак ответила на обращение Мизулиной в СК и заодно рассказала, зачем взяла интервью у Алексея Панина*

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    Российская журналистка Ксения Собчак взяла интервью у актера-иноагента Алексея Панина*, который в России стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма из-за публикации про Крымский мост. Это не понравилось главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, которая успела обратиться в Следственный комитет. Она считает, что ответственность за распространение высказываний Панина* лежит на Собчак.

    «По мнению юристов Лиги, ответственность может понести и распространитель интервью», — написала в своем telegram-канале Екатерина Мизулина.

    На что получила ответ от Собчак, которая заверила общественницу в том, что выпуск тщательно монтировали с командой юристов, а все «террористические» заявления были перекрыты, а плашки «редакция осуждает подобные высказывания» стоят под всеми подобными утверждениями.

    По мнению Мизулиной, наличие дисклеймера не является правовым основанием для освобождения ответственности за распространение запрещенной информации.

    Как отметила Собчак, в ее журналистском деле важно раскрыть полностью героя и его взгляды, в случае с Паниным* ей было интересно понять, как он пришел к таким взглядам. «Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей», — заявила журналистка.

    Кто из них прав — придется разбираться Следственному комитету РФ.

    Напомним, МВД РФ объявило Алексея Панина* в розыск, также, как писала «Фонтанка», против актера заведено уголовное дело за оправдание терроризма после его слов о взрыве на Крымскому мосту.

    *Выполняет функции иностранного агента.

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    Гость02 Авг 2023 в 18:45
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