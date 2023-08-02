Путин вручил госнаграды и призвал чиновников относиться к семьям погибших военных как к своим

Президент РФ Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Екатерининском зале Кремля военнослужащим-участникам спецоперации и гражданским за достижения в области образования и науки, медицины и здравоохранения, науки, промышленности и сельского хозяйства. Об этом в среду, 2 августа, сообщает пресс-служба Кремля.
Также ордена и медали были вручены сотрудникам МВД и Росгвардии, которые участвовали в защите государства во время мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». «Каждый на своём посту проявил мужество, сделал всё возможное, чтобы исполнить служебный и гражданский долг», — сказал Владимир Путин.
Еще российский лидер вручил золотые звезды Героя Россия вдове командира штурмовой группы, капитана Романа Воробьева Альбина Воробьевой и вдове командира мотострелковой бригады, полковника Дениса Иванова Ангелине Ивановой. После вручения знаков отличия Владимир Путин пожал руки обеим женщинам и коротко переговорил с каждой из них.
После церемонии глава государства призвал чиновников на всех уровнях власти относится к семьям погибших бойцов как к своим собственным семьям и делать это «по зову сердца».
«Хочу, чтобы меня из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи и их дети — это наши дети», — сказал Путин.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду», матери главе Республики Чечня Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой глава государства вручил «Ордена почета», а артисту Владимиру Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» I степени — после юморист спародировал американского лидера Джо Байдена.