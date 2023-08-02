Путин вручил госнаграды и призвал чиновников относиться к семьям погибших военных как к своим

Президент РФ Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Екатерининском зале Кремля военнослужащим-участникам спецоперации и гражданским за достижения в области образования и науки, медицины и здравоохранения, науки, промышленности и сельского хозяйства. Об этом в среду, 2 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Также ордена и медали были вручены сотрудникам МВД и Росгвардии, которые участвовали в защите государства во время мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». «Каждый на своём посту проявил мужество, сделал всё возможное, чтобы исполнить служебный и гражданский долг», — сказал Владимир Путин.